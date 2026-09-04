Земеделската комисия на ЕП: Животновъдството не трябва да се третира като индустриална дейност

AGRI подкрепи връщането към праговете от над 40 000 птици, 2000 свине и 750 свине-майки

Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) към Европейския парламент прие с голямо мнозинство становището си по предложението за преразглеждане на Директивата за индустриалните емисии (IED). Комисията потвърди основния извод на Европейския парламент от 2023 г., че обхватът на директивата по отношение на животновъдните дейности не е подходящ за законодателство, насочено към големите индустриални замърсители.

Приемането на доклада на евродепутата Кристин Зингер (Германия, „Обнови Европа“) подкрепя опростяването на изискванията на IED за животновъдството – позиция, която европейските земеделски организации Copa и Cogeca, представляващи интересите на земеделските производители и земеделските кооперации в ЕС, защитават от години. Европейските земеделски организации предупреждават за административните и практически затруднения, които промените биха могли да създадат за фермерите.

Връщане към първоначалните прагове

Становището на Комисията по земеделие подкрепя връщането към първоначалните прагове за прилагане на директивата:

над 40 000 места за птици;

2000 места за свине;

750 места за свине-майки.

AGRI предлага и по-опростени процедури за регистрация, цифровизиране на административните процеси и отпадане на дублирането на информация, която вече е предоставена по линия на Общата селскостопанска политика (ОСП) или съгласно друго законодателство. Предлага се също методите за мониторинг да бъдат съобразени с биологичните и икономическите особености на животновъдството.

Опростяване на правилата за обединяване на обектите

Комисията по земеделие е приела и компромисно предложение за опростяване на т.нар. правило за агрегиране (aggregation rule). То се отнася до начина, по който се определя дали отделни животновъдни обекти трябва да бъдат разглеждани заедно при прилагането на директивата. Според Copa и Cogeca правилото може да бъде допълнително опростено, но приетият компромис представлява значителна стъпка напред.

Фермите не трябва автоматично да се приравняват с индустриални инсталации

Следващата стъпка е становището на AGRI да бъде взето предвид от Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI). Посланието на членовете на ЕП, отговарящи за земеделието, е, че животновъдството не трябва да бъде третирано като индустриална дейност по подразбиране. Според тях опростяването на правилата трябва да защитава жизнеспособността, конкурентоспособността и разнообразието на европейските ферми.

Предупреждение за по-високи разходи и концентрация на пазара

Copa и Cogeca предупреждават, че ако преразгледаната IED остане без промени в края на законодателния процес, тя може да наложи непропорционални административни, финансови и инвестиционни изисквания върху семейните ферми и други малки и средни животновъдни оператори. Според организациите това крие риск от ускоряване на концентрацията на пазара, отслабване на производствения капацитет на ЕС и пренасочване на потреблението към вносни продукти, без да бъдат постигнати съответстващи екологични ползи. В крайна сметка, посочват Copa и Cogeca, подобен подход може да доведе до обратен на търсения ефект – намаляване на европейското производство и отслабване на конкурентоспособността на сектора, без пропорционални допълнителни ползи за околната среда.