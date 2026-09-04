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ЕС спира вноса на бразилско месо

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Европейската комисия упрекна латиноамериканския гигант, че не е предоставил достатъчно гаранции за съответствието на неговите продукти с европейските правила срещу злоупотребата с антибиотици в животновъдството

Бразилия изрази дълбока загриженост в първия ден от спирането на вноса на бразилско пилешко и говеждо месо от Европейския съюз (ЕС), който изиска гаранции за спазването на санитарните му правила, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Европейската комисия упрекна латиноамериканския гигант, че не е предоставил достатъчно гаранции за съответствието на неговите продукти с европейските правила срещу злоупотребата с антибиотици в животновъдството.

Бразилия “очаква твърдо текущият технически диалог да позволи постигането на бързо, обективно, прозрачно и основано на научни критерии решение”, посочиха бразилските министерства на външните работи и земеделието. Те се надяват подобно решение “да признае адекватно гаранциите, предоставени от страната”.

ЕС иска да покаже своята бдителност, след като беше остро критикуван от земеделския сектор и Франция, заради подписаното през януари 2026 г. споразумение за свободна търговия с латиноамериканските страни от Меркосур: Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай. Бразилия беше премахната през май от списъка на страните, спазващи правилата на ЕС относно интензивната употреба на антибиотици в животновъдството, под натиска на сектора след подписването на това споразумение.

Бразилия “е един от основните доставчици на животински протеини за европейския пазар, което доказва съответствието на нашия износ с общностните стандарти”, подчерта южноамериканската страна, заявявайки, че е приела “необходимите мерки” и е предоставила необходимата информация на ЕС. “Ако преговорите не доведат навреме до задоволително решение, бразилското правителство си запазва правото да използва подходящите инструменти, за да гарантира балансирани условия на търговия”, предупреди бразилското правителство.

През 2025 г. Бразилия беше вторият най‑голям износител на говеждо месо към ЕС, с над 92 000 тона говежди продукти, представляващи над 713 милиона евро. Освен говеждо месо и птиче месо, спирането на бразилския внос засяга също яйцата и меда.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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