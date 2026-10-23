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За първи път: 50% авансови плащания в сектор „Плодове и зеленчуци“

АктуалноАкцентиЗеленчукопроизводство
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Предвид кризата в Близкия изток и произтичащите от нея неблагоприятни последици за земеделските стопани, включително риска от недостиг на ликвидни средства, за първи път през Кампания 2026 г. ще бъде приложена възможността за изплащане на авансови плащания в сектор „Плодове и зеленчуци“

Земеделските стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци, ще получат авансови плащания по интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите. Целта е да се преодолеят временните затруднения с ликвидността, да се осигурят необходимите финансови средства за извършване на агротехническите мероприятия и да се гарантира непрекъснатостта на производствения процес.

Размерът на авансовото плащане за един допустим за подпомагане хектар по всяка от интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите в сектор „Плодове и зеленчуци“ е определен със Заповед № РД09-1035/23.10.2026 г. на министъра на земеделието и храните. Той възлиза на 50% от планираната единична сума по съответната интервенция за Кампания 2026 съгласно Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023–2027 г., както следва:

– Авансово плащане по интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове: 469,39 евро за първите до 30 хектара включително, допустими за подпомагане по интервенцията, и 312,93 евро за допустимите площи над 30-ия хектар.

– Авансово плащане по интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодови насаждения до встъпването им в плододаване: 217,30 евро на хектар.

– Авансово плащане по интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжани): 515,36 евро за първите до 30 хектара включително, допустими за подпомагане по интервенцията, и 343,57 евро за допустимите площи над 30-ия хектар.

– Авансово плащане по интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (пипер): 629,30 евро за първите до 30 хектара включително, допустими за подпомагане по интервенцията, и 419,54 евро за допустимите площи над 30-ия хектар.

– Авансово плащане по интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (лук и чесън): 358,46 евро за първите до 30 хектара включително, допустими за подпомагане по интервенцията, и 238,98 евро за допустимите площи над 30-ия хектар.

– Авансово плащане по интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за производство на семена от картофи: 466,00 евро на хектар.

– Авансово плащане по интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши): 276,00 евро за първите до 30 хектара включително, допустими за подпомагане по интервенцията, и 184,00 евро за допустимите площи над 30-ия хектар.

– Авансово плащане по интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за оранжерийно производство: 4 092,22 евро на хектар.

– Авансово плащане по интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планинските райони: 607,29 евро на хектар.

Съгласно публикувания на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ Индикативен график за изплащане до края на 2026 г. на субсидиите на бенефициерите по интервенциите, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023–2027 г., плащанията към кандидатите по интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите в сектор „Плодове и зеленчуци“ ще бъдат извършени до 10 ноември.

Плащанията в сектор „Животновъдство“ ще бъдат изплатени в пълен размер през първата половина на месец декември.

Със заповедта може да се запознаете ТУК.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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