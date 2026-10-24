Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

В неделя връщаме часовниците с час назад

АктуалноАкценти
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
2 Минути

На 25 октомври България преминава към зимното часово време

В нощта срещу неделя, 25 октомври, България преминава към астрономическото, известно като зимно, часово време. Точно в 4:00 часа сутринта часовниците трябва да бъдат върнати с един час назад – до 3:00 часа, напомнят от Българския институт по метрология (БИМ). Така ще разполагаме с един допълнителен час, но вечер ще се стъмва по-рано.

АКЦЕНТИ
На 25 октомври България преминава към зимното часово времеЗащо продължаваме да сменяме часа?

Промяната се извършва съгласно действащите правила на Европейския съюз, според които лятното часово време започва в последната неделя на март, а стандартното време се възстановява в последната неделя на октомври. Повечето смартфони, компютри и други съвременни електронни устройства ще актуализират часа автоматично. При механичните часовници и някои домакински уреди обаче ще е необходимо настройването да бъде направено ръчно.

Защо продължаваме да сменяме часа?

Сезонната смяна на времето има за цел да осигури по-добро съвпадение между светлата част на денонощието и активните часове на хората. Практиката е въведена в Европа през 1976 г., а в България започва да се прилага през 1979 г. Въпреки продължителните дискусии за прекратяване на тази практика, държавите от ЕС все още не са постигнали окончателно съгласие за премахването й.

През 2018 г. Европейската комисия предложи сезонната смяна на часовото време да бъде прекратена, като всяка държава членка избере дали да остане постоянно на лятно или на стандартно часово време. Предложението получи подкрепа в Европейския парламент, но липсата на общо решение между държавите отложи реформата. Сред обсъжданите опасения са възможните разминавания между часовите режими на съседни държави и произтичащите от тях затруднения за транспорта, международните комуникации и бизнеса.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Преминаваме към зимно часово време, кога ще върнем часовника с час назад
Земеделската комисия в ЕП гласува за отпадане смяната на времето
Избираме лятното или зимното часово време с национална позиция
ЕК: Кравите не разбират защо трябва да се хранят в различен час заради смените на часовника
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкценти
В неделя връщаме часовниците с час назад
Актуално
БАБХ установи две огнища на шарка по овцете и козите в с....
АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
ДФЗ отваря допълнителен прием по „Училищен плод“ и „Училищно мляко“
АктуалноАкцентиЗеленчукопроизводство
За първи път: 50% авансови плащания в сектор „Плодове и зеленчуци“
АктуалноАкцентиПтицевъдство
Птичи грип в Старозагорско: Засегнати са 25 000 кокошки

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама