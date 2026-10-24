В неделя връщаме часовниците с час назад

На 25 октомври България преминава към зимното часово време

В нощта срещу неделя, 25 октомври, България преминава към астрономическото, известно като зимно, часово време. Точно в 4:00 часа сутринта часовниците трябва да бъдат върнати с един час назад – до 3:00 часа, напомнят от Българския институт по метрология (БИМ). Така ще разполагаме с един допълнителен час, но вечер ще се стъмва по-рано.

Промяната се извършва съгласно действащите правила на Европейския съюз, според които лятното часово време започва в последната неделя на март, а стандартното време се възстановява в последната неделя на октомври. Повечето смартфони, компютри и други съвременни електронни устройства ще актуализират часа автоматично. При механичните часовници и някои домакински уреди обаче ще е необходимо настройването да бъде направено ръчно.

Защо продължаваме да сменяме часа?

Сезонната смяна на времето има за цел да осигури по-добро съвпадение между светлата част на денонощието и активните часове на хората. Практиката е въведена в Европа през 1976 г., а в България започва да се прилага през 1979 г. Въпреки продължителните дискусии за прекратяване на тази практика, държавите от ЕС все още не са постигнали окончателно съгласие за премахването й.

През 2018 г. Европейската комисия предложи сезонната смяна на часовото време да бъде прекратена, като всяка държава членка избере дали да остане постоянно на лятно или на стандартно часово време. Предложението получи подкрепа в Европейския парламент, но липсата на общо решение между държавите отложи реформата. Сред обсъжданите опасения са възможните разминавания между часовите режими на съседни държави и произтичащите от тях затруднения за транспорта, международните комуникации и бизнеса.