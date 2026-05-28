ЗНП, ЗГУ и ГУ: Какво означават европейските знаци за качество върху храните ни?

Роди Ушева
Навигатори на вкуса: Пътеводител в европейските сертификати за качество на храните и напитките.

Какво означават ЗНП и ЗГУ върху храните? Европейският съюз създава специални схеми за качество, чрез които се защитават традиционни храни и напитки, свързани с определен регион. Най-познатите от тях са ЗНП и ЗГУ. Те помагат на потребителите лесно да разпознават автентичните продукти и гарантират, че името им не може да бъде използвано неправомерно.

Какво е ЗНП?

При Защитеното наименование за произход (ЗНП) продуктът трябва да бъде изцяло произведен, преработен и подготвен в конкретния географски район. Качествата му са пряко свързани с природните условия и традициите на мястото.

Продуктите най-често са:

сирене, зехтин, вина, месни продукти, които могат да се произвеждат само в определен регион и по традиционен начин.

Пример:

Kalamata olive oil – произвежда се изцяло в района Каламата в Гърция с местни сортове маслини.

Лого на ЗНП

 

Какво е ЗГУ?

Защитеното географско указание (ЗГУ) подчертава връзката между даден продукт и конкретен географски регион. При тази схема определено качество, репутация или друга характеристика на продукта е тясно свързана с неговия географски произход.

За повечето продукти поне един от етапите – производство, преработка или приготвяне – трябва да се извършва в съответния регион.

При вината поне 85% от използваното грозде трябва да произхожда от географския район, в който се произвежда виното.

Пример

Шунката Westfälischer Knochenschinken (ЗГУ) се произвежда във Вестфалия по традиционна технология, но използваното месо не е задължително да бъде само от животни, родени и отгледани в този район на Германия.

Лого на ЗГУ

 

 

Какво е ГУ?

Географското указание за спиртни напитки (ГУ) защитава наименованията на спиртни напитки, произхождащи от определена държава, регион или населено място. При тази схема специфично качество, репутация или друга характеристика на продукта е тясно свързана с неговия географски произход.

За повечето продукти поне един от етапите на дестилация или приготвяне трябва да се извършва в съответния регион.Суровините не е задължително да произхождат от същия район.

Пример

Irish Whiskey (ГУ) се вари, дестилира и отлежава в Ирландия още от VI век, но използваните суровини не произхождат изцяло от Ирландия.

 

Лого на ГУ

 

ЗНП, ЗГУ и ГУ не са просто етикети. Те показват историята, традицията и качеството на храните в различните европейски региони. Благодарение на тези схеми потребителите получават сигурност за произхода на продуктите, а производителите запазват своите местни традиции и уникални рецепти.

 

Други схеми

Какво е „Планински продукт“?

Терминът за качество „планински продукт“ подчертава спецификата на продукти, произведени в планински райони при трудни природни условия. Това означение е полезно както за земеделските стопани, така и за потребителите. То помага на производителите по-лесно да предлагат своите продукти на пазара и гарантира на потребителите ясна информация за произхода и характеристиките на продукта.

За да е „Планински продукт“ трябва суровините и фуражите да произхождат от планински райони и производството на преработените продукти също трябва да се извършва в тези райони.

„Планински продукт“ няма официално общо лого като при ЗНП или ЗГУ. В различните държави и организации често се използват специални визуални знаци и символи, свързани с планинските продукти. Европейският съюз използва термина „mountain product“ като защитено означение за качество на продукти, произведени в планински райони.

 

Продукт от най-отдалечените региони на ЕС

Селското стопанство в най-отдалечените региони на Европейския съюз е затруднено поради тяхната отдалеченост, островен характер и трудни географски и климатични условия. Затова е създадено специално лого, което повишава разпознаваемостта на продуктите от тези региони.

Сред тях са:

Гваделупа, Френска Гвиана, Реюнион и Мартиника — както и Азорските острови, Мадейра и Канарските острови

Лого

Автор: Роди Ушева
Роди Ушева е завършила бакалавърска степен по връзки с обществеността в Нов български университет, а професионалният ѝ път започва в Германия, където завършва училище със специалност хотелиерство и ресторантьорство. Още тогава натрупва опит в организирането на събития и комуникацията с клиенти, което засилва интереса ѝ към ефективната комуникация и работата с хора. Интересът ѝ към темите за храните, регулациите и здравословния начин на живот се развива по време на работата ѝ в Lidl България, където е част от отдела по качество. Любопитството ѝ към дигиталния маркетинг, PR-а и съвременните комуникации я отвежда до AB Communication, където съчетава своята креативност, комуникационни умения и страст към разказването на истории. Израснала между българската и германската култура, Роди съчетава дисциплина, адаптивност и внимание към детайла с креативност, любознателност и приключенски дух.

