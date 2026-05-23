Митове за ГМО и насекоми заливат социалните мрежи, но истината зад логото на Rainforest Alliance е свързана с етика, опазване на горите и чиста природа.

Малка зелена жаба върху опаковка кафе, шоколад или чай – символ, който милиони хора виждат всеки ден, но малцина познават истинското му значение. В социалните мрежи през последните години се разпространяват различни твърдения и конспирации – че логото означавало наличие на токсини, генетично модифицирани съставки или дори насекоми в храната. Проверената информация от официалния сайт Rainforest Alliance обаче показва точно обратното.

Какво всъщност означава зелената жаба?

Логото на Rainforest Alliance е световно признат символ за устойчивост. То показва, че даден продукт или част от неговите съставки идват от сертифицирани ферми и компании, които работят по стандарти за опазване на природата и спазване на социални и етични практики.

Според организацията, когато потребителите виждат малката зелена жаба върху продукти като кафе, чай, какао или банани, това означава, че производството подкрепя по-здрави гори, по-добри условия за фермерите, човешките права и устойчиви земеделски практики.

Защо символът е именно жаба?

От организацията обясняват, че жабите са така наречените „биоиндикатори“. Те са изключително чувствителни към замърсяване и промени в околната среда. Когато популацията на жабите е здрава, това е знак, че и екосистемата е в добро състояние. Именно затова още в края на 80-те години Rainforest Alliance избира червенооката дървесна жаба за свой символ.

Няма връзка с токсини или „опасни съставки“

Разпространяваните онлайн твърдения, че зелената жаба обозначава „опасна“ или „модифицирана“ храна, не се подкрепят от фактите. Проверка на AFP (https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.33974WH ) установява, че логото обозначава устойчиво производство и не е свързано с генетично модифицирани продукти. В материала се посочва още, че според стандартите на Rainforest Alliance сертифицираните култури не могат да бъдат генетично модифицирани.

Затова следващия път, когато видите малката зелена жаба върху любимото си кафе или шоколад, вероятно ще знаете, че зад нея стои не конспирация, а глобална инициатива за по-устойчив свят.

Източник: https://www.rainforest-alliance.org/