Унгария забрани вноса на земеделска продукция от Украйна

Унгарският министър-председател Петер Мадяр забрани вноса на земеделска продукция от Украйна, предаде Укринформ, като се позова на негова публикация в Екс, цитирана от БТА. “Правителството оттегля намерението на Унгария да напусне Международния наказателен съд и забранява вноса на земеделска продукция от Украйна”, посочи новият лидер на централноевропейската страна.

Изданието “Хънгари тудей” отбеляза, че в Унгария са избухнали спорове за селскостопанската политика на Будапеща по отношение на вноса на земеделски стоки от Украйна. В частност министърът на земеделитето и храните Соболч Бона написа в социалните мрежи, че предишната власт е оставила въпроса да виси в състояние на правна неопределеност.

Според него ограниченията за вноса, приети от правителството на ФИДЕС, са били обвързани с разпоредбите на националното извънредно положение. Когато това извънредно положение е изтекло, управляващите не са направили така, че ограниченията да бъдат автоматично продължени със закон, което министърът определи като гаф при планирането.

Бона каза, че кабинетът ще подготви законопроект, който да гарантира правната сигурност по отношение на защитата на унгарския пазар и производители. Мерките ще се отнасят за месните продукти – говеждо, свинско, агнешко, козе и птиче месо – и за замразените зеленчуци и зърнените храни.

На 14 май Мадяр обяви край на извънредното положение, обявено от бившия премиер Виктор Орбан. То беше въведено през 2020 г. заради пандемията от ковид, а през 2022 г. беше продължено заради руската инвазия в Украйна. Будапеща за пръв забрани вноса на украинска земеделска продукция през април 2023 г.

След началото на пълномащабната война на Русия срещу Украйна ЕС призова за създаване на “коридори за солидарност” по границите с Украйна в отговор на руската блокада на нейните черноморски пристанища, през които преди войната се изнасяше украинското жито за световните пазари. Няколко страни поискаха от Европейската комисия да въведе мерки за ограничаване на земеделския внос от Украйна на основание, че огромните обеми от зърнени и хранителни стоки, влизащи оттам, подбиват цените и нанасят загуби на местните фермери.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

