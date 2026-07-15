Министър Георги Пеев обсъди с неправителствени организации мерки за повишаване на пътната безопасност

Акцент беше поставен върху превенцията

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев проведе срещи с родители и близки на деца, загинали при пътни произшествия, както и с представители на неправителствени организации, в областта на пътната безопасност.

„Вие сте най‑важните партньори в този процес. Вие най‑обективно можете да посочите истината и да кажете какво трябва да се направи за подобряване на пътната безопасност”, заяви министър Пеев по време на срещата с родителите.

В дискусиите, в които участваха заместник‑министър Христина Велинова и изпълнителният директор на ИА „Автомобилна администрация” Бойко Рановски, министърът подчерта, че личният опит на семействата, сблъскали се с тежките последици от войната по пътищата, ще бъде водещ при изготвянето на новите мерки. Той отбеляза, че институциите често размиват отговорността си чрез стратегии и планове, които не се изпълняват ефективно.

Министерството на транспорта и съобщенията вече работи по създаването на експертна група с участието на всички отговорни институции. Нейната задача е в кратки срокове да предложи конкретни стъпки за централизиране и повишаване на ефективността на контрола на пътя.

„Този разпокъсан контрол на пътя трябва да бъде променен. Заедно с другите отговорни министерства и институции се обединихме около идеята, че контролните органи трябва да бъдат събрани в единен орган. МВР ще продължи да изпълнява своите задължения по пътен контрол, но инспекторите на пътя от ИА „Автомобилна администрация”, Националното тол управление, АПИ и други трябва да заработят като единен орган”, заяви министър Пеев.

Акцент беше поставен върху превенцията. За да бъде постигната, всички системи за мониторинг и контрол трябва да бъдат интегрирани. Това ще позволи засичане в реално време не само на превишена скорост, използване на телефон или липса на колан, но и на опасни изпреварвания, движение в аварийната лента, претоварени камиони, неукрепени товари, задръствания, паднали предмети и други.

„Когато имаме единна система, която следи всяко превозно средство от началото до края на дадена отсечка и засече, че водач се движи агресивно, опасно, изпреварва през аварийната лента, притиска други водачи или даден камион е претоварен, превишава разрешената скорост и извършва други нарушения, тогава системата ще регистрира това поведение. Информацията ще бъде предадена към патрулите на пътя и автомобилът ще бъде изведен от движението и санкциониран”, посочи министър Пеев. Той подчерта, че безопасността трябва да се измерва чрез обективни критерии и ясно дефинирани процеси, подобно на стандартите в авиацията.

Усъвършенстването на обучението на новите водачи е ключов елемент от реформата.

Министърът беше категоричен, че ще се проследява стриктно провеждането на задължителните часове за управление в тъмната част на денонощието и по автомагистрали, за да се прекрати практиката на фиктивното им отчитане. Обсъжда се и създаването на центрове за безопасно управление, в които новите водачи, до две години след придобиване на правоспособност, да преминават допълнително обучение чрез симулации на рискови ситуации като поднасяне при мокра настилка, обратни виражи и други.

Министър Пеев изрази подкрепа към предложенията на близките на загинали при пътни инциденти, включително идеята новите водачи да управляват първите две години с временна книжка и ограничени права, като намалена мощност на автомобила, забрана за шофиране през нощта и нулева толерантност към употребата на алкохол.

В заключение министър Пеев посочи, че макар системата да е инертна и промените да изискват време, държавата е решена да наложи нов модел на поведение на пътя, който започва от семейното възпитание и образованието.