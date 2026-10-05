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Германският модел: Потребителите плащат с 56% повече за органични яйца

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Органичните яйца заемат около 14% от покупките на германските домакинства

Германските потребители са готови да плащат значително повече за яйца, произведени по биологичен начин, показват данни, споделени от Съюза на птицевъдите в България. Германия е произвела около 13,7 млрд. яйца през 2025 г., като органичните представляват 14,6% от местното производство, или около 2 млрд. яйца. В същото време местното производство покрива приблизително 72–73% от потреблението, а значителна част от необходимите количества се осигурява чрез внос.

АКЦЕНТИ
Органичните яйца заемат около 14% от покупките на германските домакинстваДва различни показателя за биояйцатаНад 55% ценова премия за биояйцатаГерманският пазар дава важен сигналКакво означава това за птицевъдния сектор

Два различни показателя за биояйцата

Важно е да се разграничават два близки, но различни показателя. Делът от 14,6% показва каква част от произведените в Германия яйца са биологични. При покупките на домакинствата делът на биояйцата е около 14%, като в отделни месеци достига приблизително 14,4%, според данни на Bioland.

Следователно 14,6% от германското производство не означава, че 14,6% от всички консумирани яйца са биологични. Показателят за домакинските покупки също не трябва автоматично да се прилага към яйцата, използвани в ресторанти, пекарни, производството на паста, готови храни и други преработени продукти. Разликата в знаменателя е съществена за правилното разбиране на пазара.

Над 55% ценова премия за биояйцата

Готовността на потребителите да плащат повече се вижда ясно и в цените. През 2025 г. 10 биояйца са стрували средно около 3,75 евро, докато за 10 конвенционални яйца потребителите са плащали приблизително 2,40 евро. Така биояйцата са били с около 1,35 евро, или над 55%, по-скъпи от конвенционалните. Това е значителна ценова премия, но тя не означава автоматично по-висока печалба за производителя. Биологичното производство е свързано с различна икономика и допълнителни изисквания.

Сред факторите, които влияят върху себестойността, са системата на отглеждане, гъстотата на настаняване, изискванията към фуража, продуктивността и смъртността на птиците, разходите за труд, необходимата земя, биосигурността, носливостта и качеството на яйцата, както и сортирането, опаковането и реализацията на продукцията.

Германският пазар дава важен сигнал

Данните показват, че в Германия потребителското търсене на яйца, произведени при определени стандарти, има реално отражение върху пазара. Делът на биологичното производство достига 14,6%, а биояйцата заемат около 14% от покупките на домакинствата. В същото време конвенционалното производство остава основно за германския пазар. През 2025 г. системата на подово отглеждане е формирала 57,6% от производството, а свободното отглеждане – 24,7%. Това показва, че германският потребител не се отказва от конвенционалните яйца, но все по-ясно се ориентира към продукция, при която начинът на отглеждане и стандартите са част от избора му.

Какво означава това за птицевъдния сектор

За производителите основният въпрос е дали по-високата цена на биояйцата компенсира по-високите разходи и ограниченията при този тип производство. Именно тук германският пример е интересен и за българския птицевъден сектор. Готовността на потребителите да плащат премия за определен начин на производство, произход и стандарти за хуманно отношение към животните може да създава възможности за продукция с по-висока добавена стойност.

За да бъде устойчив този модел обаче, ценовата премия трябва да се превърне в достатъчен марж по цялата верига – от фермата до крайния потребител. Германският пазар показва, че за птицевъдството вече не е достатъчно да се следи само обемът на произведените яйца. Все по-важни стават начинът на производство, произходът, стандартите за хуманно отношение и готовността на потребителя да плати за тях.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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