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КЕВР утвърди цена на природния газ за август

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Независимо от повишението спрямо предходния месец цената е с близо 30 на сто по-ниска от фючърсите на международните борси

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за август в размер на 39,43 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

На проведеното на 30.07.2026 г. открито заседание „Булгаргаз“ коригира първоначалното си ценово предложение и предложи повишение поради нов източник за доставката. Дружеството е променило намеренията си недоставените газови количества от Азербайджан да бъдат заместени с добив от Чирен, тъй като е преценило, че през лятото  е целесъобразно да се нагнетява. Недостигащото количество в микса е заместено с газ от налични количества в Турция, което повишава крайната цена. Комисията прие като основателни тези мотиви.

„Независимо от ръста от 4,5%, утвърдената цена остава конкурентна за българските битови и стопански потребители. Тя е с над 30 % по-ниска от котировките на европейските газови борси и няма да се отрази чувствително на потребителите в условията на намалено лятно потребление на топлофикациите“, коментира председателят на КЕВР Пламен Младеновски.

Утвърдената цена на природния газ включва: компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на “Булгаргаз” ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

Решението на КЕВР за утвърждаване на цена на природния газ за м. август 2026 г. ще бъде публикувано на интернет страницата на регулатора.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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