ЕС разгръща най-голямата досега реакция при горски пожари за лятото на 2026 г.

777 пожарникари от 14 европейски държави ще бъдат стратегически предварително разположени във високорискови зони в Кипър, Гърция, Италия, Франция, Испания и Португалия

С увеличаването на рисковете от горски пожари в цяла Европа Европейската комисия подпомага финансирането и координирането на разполагането на рекорден брой пожарникари, въздухоплавателни средства и експерти по извънредни ситуации в рамките на Механизма за гражданска защита

777 пожарникари от 14 европейски държави ще бъдат стратегически предварително разположени във високорискови зони в Кипър, Гърция, Италия, Франция, Испания и Португалия. Това е най-високото равнище на участие от стартирането на програмата за предварително позициониране през 2022 г. насам. Успоредно с това 22 противопожарни самолета и 5 хеликоптера от флота на ЕС са готови да подкрепят държавите под натиск.

Тъй като сезоните на горските пожари стават по-дълги, по-ранни и по-разрушителни, Комисията гарантира, че допълнителни пожарникари, въздухоплавателни средства и експертен опит са готови да подкрепят националните служби, когато и където рискът е най-висок.

Този отговор е подкрепен от денонощна координация и подкрепа. През целия сезон на горските пожари експертите в Координационния център на ЕС за реагиране при извънредни ситуации, който работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, ще проследяват рисковете и ще подкрепят разполагането, като използват метеорологични и научни анализи. Центърът ще засили мониторинга си с допълнителни експерти в областта на горските пожари от държавите членки и участващите държави, заедно със специалисти от партньорствата на Комисията с научни институции.

Европейската информационна система за горски пожари ще предоставя непрекъснати прогнози за риска от горски пожари, а спътниковите услуги на ЕС като „Коперник“ ще предоставят картографиране на извънредни ситуации и геопространствен анализ в подкрепа на вземането на решения на място.

Освен това през 2026 г. ЕС ще стартира и нова европейска регионална противопожарна станция в Кипър с цел укрепване на готовността и капацитета за реагиране при горски пожари в цяла Европа и региона на Южното Средиземноморие.

Кипърската регионална противопожарна станция ще поеме предварителното разполагане на шест въздухоплавателни средства и също така ще бъде домакин на обучения и учения за практикуващи специалисти в областта на гражданската защита с цел подпомагане на обмена на знания и най-добри практики.

Преглед на летния флот за 2026 г., подкрепен от Механизма за гражданска защита на ЕС

Хърватия: Два средни амфибийни самолета.

Кипър: два леки самолета (в допълнение към четири леки самолета, финансирани от други инструменти на ЕС).

Чехия: Два хеликоптера.

Франция: Четири средни самолета-амфибия и един хеликоптер.

Гърция: Четири средни амфибийни самолета.

Италия: Два средни амфибийни самолета.

Северна Македония: Два леки самолета.

Португалия: Два леки самолета.

Румъния: Един хеликоптер.

Словакия: Един хеликоптер.

Испания: Два средни амфибийни самолета.

Швеция: Два леки самолета.

Чрез Механизма за гражданска защита на ЕС държавите, засегнати от горски пожари, могат да поискат оперативна помощ, когато националният капацитет е претоварен. Координационният център за реагиране при извънредни ситуации осигурява непрекъснати операции, като координира предложенията за помощ и подкрепя разполагането на персонал, оборудване и специализиран капацитет, предоставени от участващите държави.

Ключов елемент от европейската рамка за реагиране при бедствия е Европейският резерв за гражданска защита, който обединява предварително заделени ресурси за реагиране, предоставени от участващите държави за бързо разгръщане. Те включват противопожарни самолети, наземни екипажи, екипи за спешна медицинска помощ, капацитет за подслон и специализирани експерти, обучени да работят в предизвикателна среда.

За да допълни тези ресурси, ЕС създаде rescEU — стратегически резерв от капацитет за извънредни ситуации, предназначен за предоставяне на допълнителна подкрепа по време на мащабни кризи. Той включва противопожарни самолети и хеликоптери, капацитет за медицинска евакуация, полеви болници и стратегически запаси от основни материали. Активите на rescEU се финансират от ЕС и могат да бъдат разгърнати, когато националният и обединеният капацитет са недостатъчни.

ЕС също така укрепва подхода си към интегрираното управление на риска от горски пожари. В представеното през март 2026 г. съобщение се признава, че горските пожари трябва да бъдат преодолени чрез превенция и готовност за реагиране, както и чрез възстановяване. Това включва подкрепа за ландшафта чрез устойчиво управление на земята и възстановяване на екосистемите, подобрени оценки на риска от горски пожари и системи за ранно предупреждение, засилена готовност на общността и по-тясно сътрудничество. Подходът има за цел да се намалят рисковете от горски пожари, като същевременно се повиши дългосрочната устойчивост на Европа на все по-чести и интензивни сезони на пожари.