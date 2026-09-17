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ЕП отхвърли „аварийната спирачка“ за CBAM, Копа-Коджека предупреждава за допълнителни разходи за фермерите

АктуалноАкцентиЕвропейско земеделие
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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От организацията са разочаровани от отхвърлянето на член 27a, който предвиждаше временна защитна мярка при криза

Европейският парламент отхвърли член 27a от преразглеждането на Механизма за въглеродна корекция на границите (CBAM), с което отпада предвидената възможност за временна защитна мярка за фермерите при изключително високи цени на торовете по време на криза. Копа-Коджека определи решението като дълбоко разочароващо.

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От организацията са разочаровани от отхвърлянето на член 27a, който предвиждаше временна защитна мярка при кризаКакво предвиждаше член 27aПредлагат временна кризисна защитаПредстоят преговори

Според организацията цените на торовете в Европа остават високи, а геополитическото напрежение оказва допълнителен натиск върху енергийните и торовите пазари. Европейските земеделски производители са изправени и пред нарастващи разходи за производствени ресурси, загуби, свързани с метеорологични явления, и несигурност на международните пазари.

От Копа-Коджека посочват, че цените на торовете в Европа остават значително над историческите средни стойности. Според организацията напрежението около Ормузкия проток допълнително увеличава несигурността за енергийните и торовите пазари.

Какво предвиждаше член 27a

Член 27a е бил въведен от Европейската комисия като корективна мярка. Според Копа-Коджека премахването му оставя фермерите изложени на допълнителните разходи, свързани с CBAM, включително в ситуации, когато цените на торовете вече са силно повишени.

Торовете са сред най-големите разходи за земеделското производство, а за много производители на полски култури представляват най-големия единичен производствен разход. Копа-Коджека предупреждава, че без възможност за временно спиране на CBAM при сериозни пазарни сътресения механизмът може да задълбочи кризата.

Според организацията подход, воден от индустрията, без реална защита за фермерите, създава риск за производствения капацитет на Европа и оставя земеделските производители изложени на допълнителен натиск в непрозрачен пазар. Копа-Коджека посочва още, че по-високите производствени разходи могат да се отразят върху цените на храните и в крайна сметка върху потребителите.

Предлагат временна кризисна защита

Според Копа-Коджека е възможно да бъде намерено балансирано решение, което да запази целите за декарбонизация и конкурентоспособност на европейската торовa индустрия, като едновременно с това създаде целева временна защитна мярка за фермерите при кризи. Организацията посочва, че пренасочването на приходите от CBAM към фермерите в кризисни ситуации не решава структурния проблем, а би било само временно решение.

Копа-Коджека изразява резерви и към включването на зърнените култури за износ във Временния фонд за декарбонизация. Според организацията това би било от полза основно за производителите на зърно, ориентирани към износ, докато голяма част от пазара на растителна продукция би останала без подкрепа. Допълнително ограничение е, че фондът е предвиден за срок от две години, докато CBAM е постоянен механизъм, а разходите, свързани с него, се очаква постепенно да нарастват до 2034 г.

Предстоят преговори

Копа-Коджека посочва, че при позицията на Европейския парламент и при положение че позицията на Съвета на ЕС предлага малко повече, фермерите имат малко основания да очакват значимо решение от предстоящите тристранни преговори. Организацията призовава евродепутатите и държавите членки да използват предстоящите преговори, както и преразглеждането на Европейската схема за търговия с емисии (ETS), за да бъде решен структурният проблем. Копа-Коджека заявява, че европейските фермери и земеделски кооперативи не могат да продължават да бъдат третирани като „буфер“ за последствията от определени политики на ЕС.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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