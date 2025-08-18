Бъдещето на птицевъдството в България: Smart Poultry&Pig World 2025 обединява науката, бизнеса и технологиите

След две успешни издания, събитието Smart Poultry World разширява обхвата си и през 2025 г. ще се проведе под новото име Smart Poultry&Pig World. Форумът ще събере на 10 и 11 Септември 2025 г. в Интер Експо Център – София професионалисти от птицевъдния сектор, за да обсъдят бъдещето на животновъдството.

Smart Poultry&Pig World предоставя утвърдена платформа за обмен на опит, създаване на партньорства и представяне на най-новите технологии в сектора. Акцентите в програмата ще бъдат насочени към ключови за бизнеса теми като ефективен подбор на персонал, достъп до финансиране и технологични иновации.

Събитието се организира в тясно сътрудничество със Съюза на птицевъдите в България. Това гарантира високо експертно съдържание, което отговаря на реалните предизвикателства и възможности пред сектора.

Участниците ще имат възможност да се запознаят с последните постижения в области като ветеринарна медицина, интелигентни системи за хранене, автоматизация на стопанствата, мониторинг в реално време и устойчиви производствени практики.

Сред водещите международни лектори на Smart Poultry&Pig World 2025 ще бъдат:

Д-р Матиас Шмуц, който ще представи новости в генетиката при животните за по-добро качество на добитите от тях продукти;

Д-р Золтан Сабо, който ще информира всички участници за новостите при борбата със заболяванията по птиците;

Д-р Инсаф Риахи, която ще оцени антимикотоксичните средства и тяхната роля за намаляване на биодостъпността на микотоксините при птиците;

Д-р Филип Хесекер, който ще обясни как да се справяме със стреса от ендо- и екзотоксини при моногастрични животни.

Smart Poultry&Pig World 2025 е мястото, където агробизнесът, науката и технологиите се срещат, за да формират бъдещето на птицевъдството в България.

Билети за събитието, може да закупите от тук