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Месечна агрометеорологична прогноза за август 2026 г.

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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В началото на август развитието на земеделските култури ще протича при горещо време

През август агрометеорологичните условия ще се определят от температури над климатичните норми и валежи около нормите за месеца. В началото на август развитието на земеделските култури ще протича при горещо време, а на места в Дунавската равнина и в част от южните райони – и при дефицит на почвена влага. Юлските валежи бяха неравномерно разпределени. Това съобщи Дукена Жолева агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

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В началото на август развитието на земеделските култури ще протича при горещо времеКраткотрайно понижение на температурите, превалявания и подобрение на условията за вегетацията на вторите култури и късните хибриди царевица се очаква в края на първото десетдневие.През второто и третото десетдневие прогнозираните температури, около и над климатичните норми, ще ускорят последните фази от развитието на късните земеделски култури.

В края на юли наднормени валежи и добри почвени влагозапаси в 50 и 100сm слой са регистрирани в Североизточна България и в част от Горнотракийската низина (Шумен- 123 l /m², Силистра – 89 l /m², Добрич – 69 l /m², Варна – 90 l /m², Пловдив – 73 l /m²).
През първите дни от месеца прогнозираните екстремно високи максимални температури, до и над 38-39°С, ще нарушават нормалния ход на физиологичните процеси при земеделските култури, ще влияе негативно на цъфтежа и оплождането при късните зеленчуковите култури и късните хибриди царевица.

Краткотрайно понижение на температурите, превалявания и подобрение на условията за вегетацията на вторите култури и късните хибриди царевица се очаква в края на първото десетдневие.

През десетдневието при по-ранните хибриди царевица ще протича фаза млечна зрелост и преход към восъчна зрелост, а при средноранните – наливане на зърното. При слънчогледа на места в Дунавската равнина и в южните райони на страната ще се наблюдава начало на фаза узряване. През този период ранните десертни сортове грозде (Амира, Суперран Болгар, Плевен, Мечта, Мискет ран, Черна перла и др.) ще встъпят в консумативна зрялост.

През второто и третото десетдневие прогнозираните температури, около и над климатичните норми, ще ускорят последните фази от развитието на късните земеделски култури.

В края на второто десетдневие при слънчогледа в равнинните райони ще се наблюдава масово техническа зрелост, а в края на третото – средно късните хибриди царевица ще приключат развитието си.
През третото десетдневие на август се прогнозира се повишена вероятност за валежи, подобрение съдържанието на влага горните почвени слоевеве и на условията за провеждане на дълбока оран и предсеитбени обработки на площите предвидени за засяване със зимна рапица. През десетдневието започва агротехническият срок за сеитбата на рапица.

Метеорологичните условия през август ще ограничават развитието на гъбни болести, с изключение на брашнестите мани по зеленчуковите култури, овошките и лозите. През месеца продължава вредната дейност на второто поколение плодови червеи. Очаква се увеличение популацията на акарите. В лозовите масиви е необходимо да се следи за появата и плътността на гъсениците от третото поколение на шарения гроздов молец. При необходимост растителнозащитните пръскания трябва да се провеждат през по-хладните часове на деня, при температура под 25 ºС, с препарати с подходящ карантинен срок съобразен с периода на зреене на културите.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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