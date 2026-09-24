Правителството одобри промени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г.

Въвежда се нова интервенция П.И.З „Плащания за земеделските стопани при кризи“, която създава възможен механизъм за реакция при извънредни ситуации в рамките на Стратегическия план

Министерският съвет прие решение за одобряване на проект за изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 – 2027 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет. С измененията се актуализират текстове в част от интервенциите и се прехвърлят средства между тях за по-ефективно управление и изпълнение на плана.

Въвежда се нова интервенция П.И.З „Плащания за земеделските стопани при кризи“, която създава възможен механизъм за реакция при извънредни ситуации в рамките на Стратегическия план и намалява необходимостта от разработване на отделни временни схеми за подпомагане при всяко ново кризисно събитие.

Измененията опростяват условията за прилагане на интервенциите и ги правят по-прецизни. Решението не оказва влияние върху държавния бюджет и остава в рамките на одобрените параметри на Стратегическия план.