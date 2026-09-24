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Правителството одобри промени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г.

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Въвежда се нова интервенция П.И.З „Плащания за земеделските стопани при кризи“, която създава възможен механизъм за реакция при извънредни ситуации в рамките на Стратегическия план

Министерският съвет прие решение за одобряване на проект за изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 – 2027 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет. С измененията се актуализират текстове в част от интервенциите и се прехвърлят средства между тях за по-ефективно управление и изпълнение на плана.

Въвежда се нова интервенция П.И.З „Плащания за земеделските стопани при кризи“, която създава възможен механизъм за реакция при извънредни ситуации в рамките на Стратегическия план и намалява необходимостта от разработване на отделни временни схеми за подпомагане при всяко ново кризисно събитие.

Измененията опростяват условията за прилагане на интервенциите и ги правят по-прецизни. Решението не оказва влияние върху държавния бюджет и остава в рамките на одобрените параметри на Стратегическия план.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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