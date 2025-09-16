Въглеродно земеделие
БАБХ продължава срещите със стопани във връзка с шарката по дребните преживни животни

Мариана Климентиева
През седмицата са предвидени и срещи с представители на Лесотехническия и Тракийския университет, Центъра за оценка на риска по хранителната верига и Българския ветеринарен съюз

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съвместно с представители на животновъдни организации, продължава провеждането на информационни срещи със стопани във връзка със заболяването шарка по дребните преживни животни. След дискусиите в началото на септември в най-засегнатите райони, предстоят срещи в съседни области.

Срещите ще се състоят във вторник, 16 септември, в гр. Ямбол от 10:00 ч. в зала Общински съвет на община Тунджа и в гр. Сливен от 14:00 ч. в хотел „Национал“, зала „Графити“. На срещите експерти на Агенцията представят информация за заболяването, обсъждат предимствата и недостатъците на ваксинацията и акцентират върху значението на мерките за биосигурност.

През седмицата са предвидени и срещи с представители на Лесотехническия и Тракийския университет, Центъра за оценка на риска по хранителната верига и Българския ветеринарен съюз.

По повод очаквания за решение към днешна дата, БАБХ подчертава, че посочената дата е с индикативен характер и не е определена като краен срок. Подобни решения не могат да се вземат прибързано или под натиск, тъй като става дума за стратегически въпрос със значими последици за целия сектор. Решението за евентуално прилагане на ваксинация ще бъде взето единствено след като приключи процесът на консултации със стопаните, научната общност и професионалните организации.

В рамките на тези обсъждания се разглеждат задълбочено всички аргументи, експертни становища и практически последици, за да се постигне балансирано и отговорно решение. С този подход се гарантира, че крайното решение ще бъде прозрачно, обосновано и ще отразява както експертната оценка, така и интересите на фермерите и устойчивото развитие на сектора.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

