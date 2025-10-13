Гръцкото правителство отказва ваксинация срещу овча шарка, учени алармират, че ваксинирането може да удължи кризата с десетилетие

Университетски експерти отхвърлят масовата имунизация и настояват за незабавно въвеждане на строга биосигурност като единствен път за спасение на стадата

Във връзка с тежката епидемична обстановка с едра шарка по овцете в Гърция, двама водещи ветеринарни специалисти от Университета в Тесалия излязоха с категорично становище срещу плановете за масова ваксинация. Гръцкото правителство до момента отказва да приложи ваксинация.

Проф. Хараламбос Билинис (Вирусология) и проф. Джордж Х. Фтенакис (Декан на Факултета по здравни науки) предупреждават, че прибързаното решение за имунизация ще доведе до дългосрочно задържане на вируса. Позицията им е публикувана на 30 септември 2025 г. в гръцката медия dairynews.gr.

Основните рискове на ваксинацията: Само 65% ефективност

Според професорите, фокусът трябва да бъде върху хигиената и контрола, а не върху ваксинирането, поради няколко критични фактора:

Без европейско одобрение: Наличните ваксини срещу овча шарка нямат официално разрешение за употреба в нито една държава членка на Европейския съюз.

Ниска защита: Декларираната ефективност на ваксините не надвишава 65%. Това означава, че близо една трета от ваксинираните животни остават податливи на инфекцията.

Липса на данни за имунитета: Не е ясно колко дълго трае имунозащитата и кога точно трябва да се прилага бустерна (повторна) доза. Учените определят този контрол като „крайно несигурен“.

Десет години за възстановяване на здравния статут

Един от най-сериозните аргументи на Билинис и Фтенакис е свързан с бъдещия здравен статус на страната и икономическите последици за животновъдите.

Те предупреждават, че масовата имунизация би довела до продължително присъствие на вируса в стадата. Поради факта, че настоящите тестове не могат да различат ваксинирано животно от преболедувало, страната ще загуби възможността си да бъде обявена за „свободна от шарка“.

За да се възстанови този статут, според учените, ще се наложи пълна подмяна на цялото овче поголовие в страната. Този процес, включващ ликвидиране и възстановяване на популацията, може да отнеме от осем до десет години.

Единственият път: Строга биосигурност

Двамата експерти са категорични, че най-ефективната стратегия е завръщането към доказаните методи:

„Единственият ефективен път е стриктното спазване на мерките за биосигурност – хигиена, изолация и контрол на движението на животните. Трудностите, които наблюдаваме днес, се дължат именно на неспазването на тези мерки в миналото“, заявяват те.

Позицията на гръцките професори служи като сериозно предупреждение към всички животновъди в региона: прибързаните решения могат да удължат кризата за цяло десетилетие.

Към настоящата дата Гърция официално не е въвела масова ваксинация срещу овча шарка (шарка по дребните преживни животни).

Ситуацията се характеризира с тежка епидемия и силен дебат относно стратегията за борба с болестта:

Официална позиция на правителството

Гръцкото Министерство на земеделието и развитието на селските райони, в лицето на министъра Костас Циарас, отказва да приложи ваксинация по следните основни причини:

Риск за износа: Основният страх е, че ако Гърция започне ваксинация, ще загуби пазари за износ на млечни продукти (особено сиренето Фета) към трети страни (като САЩ, Канада и други), които забраняват вноса от държави с ваксинационен статут.

Основният страх е, че ако Гърция започне ваксинация, ще (особено сиренето Фета) към трети страни (като САЩ, Канада и други), които забраняват вноса от държави с ваксинационен статут. Диагностичен проблем: Ваксинирането прави невъзможно разграничаването на здраво ваксинирано животно от заразено такова, което води до загуба на статут „свободна от шарка“.

Ваксинирането прави невъзможно разграничаването на здраво ваксинирано животно от заразено такова, което води до загуба на статут „свободна от шарка“. Фокус върху биосигурността: Властите инициират засилени мерки за биосигурност, включващи карантина, забрани за движение на животни и дезинфекция.

Алтернативни мерки и натиск

Избиване на стада: В момента основната мярка за контрол на огнищата е евтаназията (избиването) на всички животни в заразените стопанства.

В момента основната мярка за контрол на огнищата е евтаназията (избиването) на всички животни в заразените стопанства. Призиви за ваксинация: Голяма част от животновъдите и някои ветеринарни асоциации настояват за незабавна ваксинация, тъй като виждат това като единствения начин да спасят стадата си от унищожение.

Голяма част от и някои настояват за незабавна ваксинация, тъй като виждат това като единствения начин да спасят стадата си от унищожение. Европейска комисия: Има данни, че Европейската комисия е препоръчала на Гърция да обмисли по-сериозно стратегията за ваксинация.

Нелегална ваксинация

Поради нерешителността на правителството и отчаянието на фермерите, гръцките медии съобщават за незаконно прилагане на неразрешени ваксини. Сайтът GreekReporter.com информира как гръцки фермери купуват ваксини от черния пазар, често внос от Турция, Йордания и Египет, които не са разрешени за употреба в ЕС.

Гръцките власти призовават фермерите да не използват тези продукти, тъй като те са нерегламентирани и рисковани.