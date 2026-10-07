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БАБХ констатира огнище на птичи грип в с. Трилистник, област Пловдив

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира огнище на Инфлуенца А (грип) в животновъден обект в с. Трилистник, община Раковски, област Пловдив. В обекта се отглеждат около 32 920  кокошки носачки.

Определена е 3-километрова защитна зона около засегнатия обект, в която попадат селата Трилистник и Рогош, община Марица, област Пловдив.

Определена е 10-километрова надзорна зона, в която влизат следните населени места от област Пловдив –  селата Войводино, Динк, Крислово, Калековец, Желязно, Ясно поле, Манолско Конаре, Маноле и Скутаре от община Марица; град Пловдив от община Пловдив; град Раковски и селата Стряма и Шишманци от община Раковски; град Садово от община Садово.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство. Предвидени са почистване и дезинфекция на засегнатия обект, оборудването и транспортните средства.

Забранява се организирането на панаири, пазари и изложби за птици на територията на цялата страна. В определените зони се забранява разселването на птици за подновяване на дивечовия запас. Птиците следва да се отглеждат в затворени помещения. Извършват се преброяване и клинични прегледи, засилен контрол на птицевъдните обекти и проверки за спазване на мерките за биосигурност. При съмнение за заболяването се вземат проби за лабораторно изследване. Търговията и придвижването на птици, яйца, птиче месо и продукти от птици се извършват при спазване на въведените ограничителни мерки.

Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашни и други птици, продукти и странични животински продукти, добити от тях, фураж за птици, както и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в определените зони.

Повече информация за заболяването и мерките за биосигурност може да намерите тук.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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