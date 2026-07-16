Copa-Cogeca призовава за повече инвестиции в земеделието чрез новия Европейски фонд за конкурентоспособност

Най-голямата европейска организация на фермерите и земеделските кооперации –Copa-Cogeca, заедно с десетки европейски браншови организации, призова ЕП да гарантира, че земеделието и цялата агрохранителна верига ще заемат централно място в новия Европейски фонд за конкурентоспособност (European Competitiveness Fund – ECF) за периода 2028–2034 г.

В съвместно изявление организациите подчертават, че земеделието и производството на храни винаги са били сред основните стълбове на европейския проект, като имат ключово значение за икономиката, сигурността и начина на живот на европейските граждани. Секторът е стратегически както за Европейския съюз, така и за всяка държава членка.

По данни, цитирани в документа, цялата агрохранителна верига генерира над 1 трилион евро брутна добавена стойност за икономиката на ЕС, като надминава икономическия принос на редица други европейски индустрии.

Всеки ден европейските фермери и предприятията по веригата на производство, преработка и доставка на храни осигуряват безопасни, висококачествени и питателни храни, както и фуражи, биогорива и суровини. По този начин секторът допринася за устойчивостта, стабилността и продоволствената сигурност на Европа в условията на все по-несигурна геополитическа среда.

Според подписалите организации Европейският фонд за конкурентоспособност (ECF) представлява сериозна възможност за мобилизиране на инвестиции в земеделието, хранително-вкусовата промишленост и цялата агрохранителна верига, включително в преработката и производството.

Това би позволило реализирането на стратегически инвестиции в инфраструктура, услуги, иновации и развитие на умения, както и намаляване на инвестиционния недостиг в сектора в рамките на следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС.

В изявлението се подчертава, че потенциалът на агросектора далеч надхвърля рамките на Общата селскостопанска политика. Земеделието и агрохранителната верига могат да допринесат за всички основни приоритети на Фонда – зеления преход и декарбонизацията, цифровата трансформация, здравеопазването, биотехнологиите, биоикономиката, както и сигурността, отбраната и космическите технологии.

Организациите настояват тази роля да бъде ясно отразена при създаването и управлението на Европейския фонд за конкурентоспособност чрез осигуряване на достатъчен финансов ресурс, подходящ модел на управление и активно участие на представителите на земеделския и хранителния сектор.

Сериозна тревога буди подходът, заложен в проекта на доклада на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) на Европейския парламент.

Според организациите предложението специалният прозорец „Здраве, биотехнологии, земеделие и биоикономика“, предложен от Европейската комисия, да бъде заменен с по-широката категория „Устойчив просперитет“ може да ограничи прекия достъп на земеделието и хранителния сектор до средства от Европейския фонд за конкурентоспособност.

„В момент, когато Европейският съюз се стреми да укрепи своята стратегическа автономия, продоволствената сигурност и индустриалния си капацитет, намаляването на ролята на земеделието и хранителния сектор във Фонда би изпратило погрешен политически сигнал и би отслабило един от най-важните стратегически отрасли на Европа“, се казва в съвместното изявление.

Подписалите припомнят, че последният частичен общ подход на Съвета на ЕС потвърждава първоначалното предложение на Европейската комисия за отделен прозорец „Здраве, биотехнологии, земеделие и биоикономика“.

Освен това становището на Комисията по земеделие (AGRI) и над 100 предложения за изменения, внесени от представители на различни политически групи по проекта на доклада на ITRE, целят да подобрят текста, като признаят пълния потенциал на агрохранителния сектор да допринася за стратегическите цели на Фонда – икономически растеж, конкурентоспособност и сигурност – и гарантират, че земеделието и производството на храни ще бъдат адекватно интегрирани в него.

В заключение Copa-Cogeca и останалите подписали организации призовават Европейския парламент да подкрепи първоначалното предложение на Европейската комисия. Според тях инвестициите в земеделието и хранителния сектор по цялата агрохранителна верига са инвестиции в сигурността, устойчивостта, икономическия растеж и бъдещето на Европа.

„Европа трябва да гарантира, че земеделието и хранителният сектор ще получат признанието и подкрепата, от които се нуждаят, за да продължат да допринасят за конкурентоспособността на Европейския съюз и за бъдещето на европейския проект“, се посочва в заключението на съвместното изявление.