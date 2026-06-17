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Земеделие на бъдещето: Как да намалим разходите за торове и горива чрез възстановяване на почвата

АктуалноАкцентиЗемеделие
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Отвъд конвенционалните методи – как възстановяването на почвата и биоразнообразието се превръщат в основен стълб за икономическата стабилност на фермерите

През последните десетилетия интензивното конвенционално земеделие изправи производителите пред сериозни предизвикателства – прогресивно обедняване на почвите, климатична нестабилност и постоянно растящи разходи за изкуствени торове и препарати. В отговор на тези кризи, глобалният аграрен сектор преоткрива една забравена, но модернизирана концепция: регенеративното земеделие. Това не е просто нов тренд, а цялостна промяна в парадигмата, която поставя здравето на екосистемата в центъра на производството. Какво е регенеративно земеделие и какви са неговите основни принципи?

Регенеративното земеделие представлява холистичен подход за управление на земята, който се стреми активно да възстанови и подобри здравето на почвата, вместо просто да поддържа сегашното й състояние. Неговите основни стълбове включват минимално механично нарушаване на почвената структура, постоянно поддържане на жив корен под земята през цялата година, максимално разнообразие от отглеждани култури и интеграция на животни в общия цикъл. За разлика от конвенционалното земеделие, което разчита на дълбока оран и интензивна употреба на синтетични химикали, или органичното производство, което се фокусира предимно върху елиминирането на тези химикали, регенеративният модел отива много по-далеч. Той залага на силата на самата природа, като превръща екосистемата в самоподдържащ се организъм.

Ползите от тази трансформация обхващат еднакво екологията, икономиката и обществото. На първо място, чрез запечатването на въглерод в почвения слой и драстичното намаляване на ерозията се противодейства директно на климатичните промени. От икономическа гледна точка фермерите отчитат дългосрочно и прогресивно спадане на разходите за скъпи азотни торове, препарати за растителна защита и горива. Накрая, но не по важност, обществото печели чиста околна среда, запазени водни ресурси и хранителни продукти с много по-висока биологична стойност.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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