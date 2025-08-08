Зърнена Академия 2025 идва с нови теми, ключови лектори и регионален фокус

Присъединете се към професионалния разговор, който задава тона на зърнените пазари в региона

30 октомври | Варна, хотел Интернационал, Златни Пясъци

Най-утвърденият форум за зърнени и маслодайни култури на Балканите се завръща за своето девето издание. Зърнена Академия 2025 ще събере в края на октомври професионалисти от всички звена в агросектора – производители, търговци, анализатори, логистици, представители на браншови организации – за да обсъдят посоките и предизвикателствата пред зърнените пазари в контекста на високо предлагане, стабилно търсене и слаба волатилност.

Водеща тема на 2025:

„Зърнените пазари през 2025 – при високо предлагане, стабилно търсене и ниска волатилност“

След няколко бурни сезона с глобални сътресения и пазарна несигурност, 2025 г. поставя нови въпроси пред участниците в сектора: Как се планира в условията на „спокойни“ пазари? Какви стратегии ще дадат предимство при висока конкуренция и слаба динамика?

Основни акценти в програмата:

Панел 1 (10:00 ч.) Зърнените пазари през 2025 – изобилно предлагане и търпеливи купувачи. Тенденции и баланси.

Анализ на ключовите фактори, които ще оформят зърнените пазари през 2025/26 г. – глобални климатични модели и въздействието им върху реколтите, тенденции в потреблението на растителни масла в Европа, развитието на търговията в Черноморския регион и ролята на Близкия изток в ценовата динамика.

Участие ще вземат лектори от Великобритания, Испания, Украйна и Йордания.

Фокус върху Балканите – регионални особености, търговски потоци, логистика и реалности след жътва. В дискусията ще участват представители на водещи търговски компании от България, Сърбия, Румъния, Турция и Гърция.

За трета поредна година този панел събира ключови участници от производството, преработката, търговията и институциите в конструктивен диалог за състоянието и бъдещето на българския зърнен сектор. Целта – да се чуят реални гласове и работещи решения от първа линия.

Събитието се организира от АгроПортал и Агрикор, в партньорство с Българската асоциация на търговците на зърно и фуражи (БАТЗФ), Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) и Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ).

Традиционно участие взимат водещи търговски компании, фермери, мелничари, преработватели, анализатори, логистични оператори и представители на браншови организации от над 20 държави.

Дата: 30 октомври 2025

Място: INTERNATIONAL Hotel Casino & Tower Suites, курорт Златни Пясъци, Варна

Повече информация и регистрация: www.grain-academy.com

Контакти: [email protected] | 088 499 4559

Присъединете се към лидерите в зърнения и маслодайния сектор! Заедно ще начертаем посоката на пазарите в региона и отвъд него.