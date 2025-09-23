Зам.-министър Янчев: ОСП не трябва да бъде част от Единния фонд

Запазването й като самостоятелна политика трябва да бъде подкрепено с бюджет, който да гарантира най-малко сегашните нива на подкрепа и да отчита външната конвергенция, което не е адекватно отразено в предложеното разпределение на бюджета по държави членки, заяви зам.-министърът

В дискусията за бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2027 г. на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Брюксел, заместник-министър Янчев подчерта, че тя трябва да бъде запазена като силна и автономна политика, структурирана в два стълба със самостоятелен бюджет, който да гарантира доходите на земеделските стопанства и продоволствената сигурност в ЕС.

„ОСП не трябва да бъде част от Единния фонд. Запазването й като самостоятелна политика трябва да бъде подкрепено с бюджет, който да гарантира най-малко сегашните нива на подкрепа и да отчита външната конвергенция, което не е адекватно отразено в предложеното разпределение на бюджета по държави членки“, заяви заместник-министърът. Правилата относно ОСП след 2027 г. трябва да бъдат уредени в единен регламент, който да бъде обсъждан и приет от Съвета на ЕС по земеделие.

Заместник-министър Янчев изрази притесненията на страната ни относно липсата на целенасочена подкрепа на развитието на селските райони и гарантирано финансиране. „За нас е важно да бъде продължена политиката, насочена към постигане на балансирано териториално развитие на икономиките и общностите в селските райони, включително чрез създаване и поддържане на заетост“, подчерта той.

По отношение на финансовите механизми той заяви, че запазването на правилото N+3 е от ключово значение. По думите му то гарантира достатъчна гъвкавост и ефективност при усвояване на средствата и при реализиране на инвестиционните мерки в земеделието и селските райони.

Във връзка с бъдещото развитие на рибарството и аквакултурите, зам.-министър Янчев отбеляза, че се изисква визия, но и работещи инструменти, подкрепени с адекватен финансов ресурс. Секторът има нужда от реална подкрепа за модернизация, енергиен преход и защита на поминъка на крайбрежните общности”.

Зам.-министър Янчев постави акцент върху значението на подкрепата за малките производители, като приветства предложението за осигуряване на 100% интензитет на помощта за дребномащабния крайбрежен риболов. „Следва да не забравяме и стратегическото значение на аквакултурите, като източник на качествен и устойчив хранителен ресурс за ЕС. Осигуряването на по-висок интензитет на подпомагане би гарантирал необходимия потенциал за развитие. Необходимо е да се осигури и безвъзмездна финансова подкрепа за преработвателните предприятия”, подчерта той.

В дискусиите за международната търговия, зам.-министър Янчев изрази притеснение от увеличените квоти за чувствителни продукти като захар и мед в рамките на Споразумението с Украйна, както от продължителността на предвидения период за хармонизиране на украинското законодателство с европейските производствени стандарти. Заместник-министър Янчев обърна внимание и на факта, че Украйна не спазва принципите на регионализация при възникване на огнища на заболявания по животните и спира търговията с редица продукти от страната ни. „България ще продължи да защитава интересите на своите производители, като работи за предвидими и справедливи правила, гарантиращи конкурентоспособност, продоволствена сигурност и устойчиво развитие на секторите”, категоричен бе той.

В рамките на участието си в Съвета по земеделие и рибарство в Брюксел заместник-министър Янчев проведе и среща с организацията Копа-Коджека (COPA-COGECA), която представлява интересите на европейските фермери и кооперативи. По време на разговора бяха обсъдени бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2027 г. и предизвикателствата пред европейските земеделски производители в условията на глобална конкуренция.