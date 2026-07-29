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Фонд на фондовете стартира процедура за избор на финансови посредници по „Портфейлна гаранция с таван на загубите за стратегически инвестиции“

АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Подкрепата ще осигури по-лесен достъп до финансиране за предприятия, развиващи стратегически технологии и производства с висока добавена стойност

Фонд на фондовете стартира процедура за избор на финансови посредници за изпълнението на финансов инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за стратегически инвестиции“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021–2027, съфинансирана от Европейския съюз.

Инструментът е сред първите финансови механизми в България, насочени към подкрепа на инвестиции в стратегически технологии в рамките на Платформата за стратегически технологии за Европа (STEP), както и към укрепване на индустриалния капацитет в областта на отбраната с приоритет върху продукти и услуги с двойна употреба. Целта е да бъдат насърчени инвестиции, които повишават конкурентоспособността на българската икономика, ускоряват внедряването на критични технологии и допринасят за стратегическата устойчивост на Европейския съюз.

Финансовият инструмент с бюджет от 40,2 млн. евро публичен ресурс е структуриран под формата на портфейлна гаранция с таван на загубите. Гаранцията покрива част от риска, който избраните посредници поемат при предоставянето на инвестиционни/оборотни кредити или финансов лизинг на крайни получатели. Механизмът на инструмента ще позволи на избраните кредитни и/или финансови институции да формират портфейл от близо 200 млн. евро.

Чрез гаранцията посредниците ще предоставят финансиране на крайни получатели при по-благоприятни условия, включително чрез намаляване на цената на кредита и/или изискванията за обезпечение.

Подкрепата ще бъде насочена към предприятия, които реализират инвестиции в областта на:

  • цифровите и дълбоките технологии;
  • чистите и ресурсно ефективни технологии;
  • биотехнологиите, включително критично важни лекарствени продукти и техните компоненти;
  • отбранителните технологии и индустриалния капацитет с приоритет на решенията с двойна употреба.

Срокът за инвестиране на ресурса е до края на 2030 г.

Участниците могат да подават оферти до 11.09.2026 г. Пълната документация e достъпна в системата ЦАИС ЕОП в профила на купувача на следния линк: https://app.eop.bg/today/588281

 

 

 

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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