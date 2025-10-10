Отпускат инвестиции за над 17 млн. лв. за област Варна, включени в интегрирани концепции

Проектните идеи са част от три Концепции за интегрирани териториални инвестиции в Североизточен регион за планиране

Три университета и две общини на територията на област Варна са включени в Концепции за интегрирани териториални инвестиции с водещ партньор община Шумен, съобщават от Областния информационен център-Варна.

Със 7 350 721 лв. от Програма „Околна среда“ Община Варна ще изпълни превантивни и геозащитни дейности за осигуряване експлоатацията на панорамен път „Варна-Златни пясъци“, в района на свлачището „Трифон Зарезан“. Мерките включват инженерно-геоложки и хидрогеоложко проучвания, инвестиционни проекти и извършване на геозащитни строежи за противодействие на свлачищните процеси и др.

Със средства от Програмите „Развитие на регионите“ и „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 (ПНИИДИТ) на обща стойност 3 585 000 лв. Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ ще изгради Регионален иновационен научно-образователен кампус и ще създаде високотехнологична среда за разработване и валидиране на решения с приложна стойност – AI-IE Co-Lab, както и Лаборатория по възобновяеми енергийни източници.

С индикативен бюджет от 586 740 лв. от ПНИИДИТ във ВСУ „Черноризец Храбър“ ще бъде създадена модерна лаборатория по пътно, хидротехническо и сградно инженерство, оборудвана със специализирана апаратура и софтуер за цифрови изследвания. Предвидено е закупуване на необходимото оборудване и внедряване на дигитални технологии. Със същия бюджет от програмата, чрез модернизация на съществуващата и създаване на нова научна инфраструктура в ключови тематични области, Технически университет – Варна ще повиши научния си и иновационен капацитет. Изследователският потенциал на висшето училище ще бъде модернизиран чрез обновяване на лабораториите, закупуване на ново оборудване, софтуер и изграждане на нови експериментални среди.

Община Аксаково ще изгради и оборудва Център за резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания. За целта са заделени 4 200 000 лв. от Програма „Развитие на регионите“. 750 000 лв. от Програма „Образование“ общината ще вложи в мерки за ограмотяване на възрастни.

Общият бюджет за изпълнението на всички планирани дейности на територията на Област Варна е 17 059 201 лв.

Проектните идеи са част от три Концепции за интегрирани териториални инвестиции в Североизточен регион за планиране.За всяка от тях ще се проведе публично обсъждане, като датите и местата за провеждане на публичните консултации са следните:

КИТИ „Интегриран подход за повишаване на социалната кохезия и икономическата активност чрез подобрен достъп до услуги, образование, възможности за младежко и социално предприемачество и развитие на лаборатории за иновации, умения и местно развитие в Североизточен регион по направление Шумен-Варна“ – с участието на Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ – 10.10.2025., 11:00 ч., гр. Шумен, зала ОИЦ-Шумен – бул. „Славянски“ №17.

Линк за гласуване и изразяване на мнения:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlPKVR4i8wQvW4rzP1w7DJdMNAsUQkxkB_ayOFopZT-zcpMw/viewform?usp=header

КИТИ „REPowerNеT(P) – „Преход към въглеродно-неутрални градове за устойчиво развитие чрез инвестиции в градската среда и социално приобщаване на уязвими групи в Североизточен регион“ – с участието на ВСУ „Черноризец Храбър“ и Технически университет-Варна – 10.10.2025., 17:00 ч., гр. Шумен, зала ОИЦ-Шумен – бул. „Славянски“ №17.

Линк за гласуване и изразяване на мнения:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHft5_LxndoloNUPdLV_rtBOkaQ297fN2jpichV2mFCUImqA/viewform?usp=header

КИТИ „ИНТЕГРА – Трансформации за устойчиво развитие в Североизточен регион чрез инвестиции в хората и средата“ – с участието на Община Варна и Община Аксаково – 13.10.2025 г., 11:00 ч., гр. Шумен, зала ОИЦ-Шумен – бул. „Славянски“ №17.

Линк за гласуване и изразяване на мнения:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff0kYJ5zexUuPxhSOsAbPkiVpc1HbUTZu7sr-1UnoAottcqw/viewform?usp=header