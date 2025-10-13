ЕС либерализира вноса на украински агрохрани

Договорената позиция, която ЕС ще представи пред Комитета за асоцииране ЕС-Украйна, засяга ключови сектори

Европейският съюз направи важна стъпка в подкрепа на Украйна, като се споразумя да намали или напълно да премахне митата за широк набор от украински агрохранителни продукти. Решението, прието днес от Съвета на ЕС, има за цел да засили търговските потоци и да задълбочи интеграцията на украинската икономика с европейската.

Договорената позиция, която ЕС ще представи пред Комитета за асоцииране ЕС-Украйна, засяга ключови сектори. Сред продуктите, за които ще бъдат премахнати или намалени митата, са:

Млечни продукти

Пресни плодове и зеленчуци

Месо и месни продукти

Това решение идва след постигнатото на 30 юни 2025 г. предварително споразумение за преглед на Задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ) между ЕС и Украйна. Целта е да се създаде дългосрочна, предвидима и взаимноизгодна търговска рамка, която е част от процеса на присъединяване на Украйна към ЕС.

„Непоколебима подкрепа“

Ларс Льоке Расмусен, министър на външните работи на Дания, подчерта политическото значение на хода:

„Днешното решение препотвърждава непоколебимата и многостранна подкрепа на ЕС за Украйна. Ние помагаме на Украйна във военно и финансово отношение, но трябва да им помогнем и чрез насърчаване на либерализацията на търговията. И ЕС, и Украйна ще се възползват от премахването на митата, което ще доведе до устойчива икономическа стабилност, трайни търговски отношения и по-нататъшна интеграция на Украйна в Съюза.“

Защита за чувствителните европейски сектори

Макар да либерализира търговията, ЕС се е погрижил и за защита на собствените си земеделски сектори. Достъпът на украински продукти до пазара на ЕС ще бъде обвързан с постепенното въвеждане на европейските производствени стандарти за хуманно отношение към животните, пестициди и ветеринарни лекарства.

Освен това е въведен надежден защитен механизъм, който може да бъде активиран от всяка от страните в случай на пазарно смущение. Достъпът до пазара за най-чувствителните европейски продукти остава по-ограничен и постепенен. Сред тях са:

Захар

Птиче месо и яйца

Пшеница и царевица

Мед

Пълна либерализация на митата ще бъде приложена само за определени нечувствителни продукти, като например млякото и млечните продукти. След като Съветът официално прие решението, предстои то да бъде гласувано и прието от Комитета за асоцииране ЕС-Украйна (в търговски състав). Процесът цели ускоряване и разширяване на обхвата на премахване на митата в двустранната търговия.