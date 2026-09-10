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Столичната община подписа договор за 42 дълги съчленени автобуса за линии 94, 204 и 280

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Автобусите ще бъдат доставени още през есента на тази година и ще обслужват едни от най-натоварените линии

Столичната община подписа договор за закупуването на 42 употребявани висококапацитетни съчленени автобуса, които ще бъдат насочени към едни от най-натоварените линии в града – 94, 204 и 280, обслужващи включително направленията към Студентски град. Целта е автобусите да бъдат доставени до месец ноември, за да бъде осигурен допълнителен капацитет по линиите с най-голямо натоварване още тази есен.

АКЦЕНТИ
Автобусите ще бъдат доставени още през есента на тази година и ще обслужват едни от най-натоварените линииАвтобусите са с дължина между 18 и 20 метра, изцяло нископодови и с висок капацитет – минимум 45 седящи и 120 правостоящи места.

„За нас е важно да увеличим капацитета на градския транспорт там, където хората имат най-голяма нужда от него, и едновременно с това да продължим с обновяването на автопарка. Затова търсим решения, които могат да дадат резултат още сега, докато подготвяме и големите доставки на нови превозни средства. Тези 42 автобуса са конкретна стъпка, която ще осигури допълнителен капацитет още тази есен. В същото време продължаваме с големите инвестиции в нови автобуси, трамваи, тролейбуси и електробуси, защото целта ни е да променим трайно качеството и надеждността на градския транспорт в София“, каза заместник-кметът по транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев.

Автобусите са с дължина между 18 и 20 метра, изцяло нископодови и с висок капацитет – минимум 45 седящи и 120 правостоящи места.

Те ще разполагат с климатизация, отопление и необходимото оборудване за достъпност, включително място за детска или инвалидна количка. Размерите и маневреността им са съобразени с особеностите на маршрутите, по които ще се движат, като при регистрирането на първия ще се направят и проби на терен.

При избора са поставени високи изисквания към техническото състояние и историята на превозните средства. Автобусите са предварително обслужени от оторизиран сервиз, а при доставката Столичната община ще извърши необходимите допълнителни проверки. Всеки автобус ще бъде придружен от пълна сервизна документация.

Закупуването на 42-те автобуса е част от цялостната стратегия на Столичната община за обновяване и развитие на градския транспорт. До края на годината се предвижда закупуването на още 13 употребявани туристически и 20 къси автобуса, с което общият брой на закупените употребявани автобуси ще достигне 75. Те ще позволят да бъде подобрено състоянието и надеждността на автобусния парк в краткосрочен план.

Паралелно с това Столичната община изпълнява и подготвя мащабна програма за обновяване на градския транспорт – 75 нови тролейбуса, 20 трамвайни мотриси и 50 електробуса вече са част от конкретните инвестиции в електротранспорта, а се предвижда и закупуването на още 200 нови автобуса. Целта е поетапно да бъдат изведени от експлоатация най-старите превозни средства и да се повишат капацитетът, надеждността, комфортът и достъпността на градския транспорт в София.

 

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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