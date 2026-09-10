Министър Пеев: „Български пощи“ имат потенциал за промяна, но са необходими инвестиции, технологии и по-добри условия за служителите

Внезапното посещение в разменно-сортировъчния център и пощенската станция в Челопеч е част от подготовката на конкретни стъпки за повишаване на ефективността, модернизацията и качеството на услугите

Състоянието на „Български пощи“ изисква последователни усилия за по-ефективно използване на ресурсите, внедряване на нови технологии и подобряване на условията на труд. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев след изненадващо посещение миналата седмица в Българския разменно-сортировъчен център в София. Това е най-големият разпределителен център на „Български пощи“. Министърът се срещна със служители, запозна се с работата на центъра и посети пощенската станция в Челопеч.

„Дружеството има добри съоръжения, които не се използват ефективно. Хората са прекрасни професионалисти и имах възможност да си поговоря с тях. Това, което се вижда, е, че те са демотивирани – заради ниските заплати и липсата на устойчивост. Служителите работят при условия, които смятам за ненормални. С ръчен труд се извършват дейности, за които в XXI век технологиите могат много да помагат“, посочи министърът. Той бе категоричен, че дружеството трябва да полага допълнителни усилия за привличане на клиенти и генериране на собствени приходи.

„Български пощи“ разполагат с хиляди имоти, които се управляват неефективно и част от тях могат да бъдат отдавани под наем. Не може единственият отговор винаги да бъде, че трябва да се увеличи субсидията“, каза още Георги Пеев.

По време на срещата със служителите в разменно-сортировъчния център бяха обсъдени конкретни мерки за подобряване на работата. Сред посочените от тях решения са внедряването на ПОС терминали в пощенските станции и използването на по-съвременни баркод четци. Беше поставен и въпроса за необходимостта от достатъчно персонал и увеличение на възнагражденията.

Служителката в пощенската станция в Челопеч разказа, че пощата в населеното място има значение не само като място за получаване и изпращане на пратки, но и като център за социални контакти. Тя посочи, че графиците за ранното изплащане на пенсиите вече са готови. Освен пенсионните услуги, пощенската станция обслужва и множество фирми в района, които изпращат и получават класическа кореспонденция – писма.

Внезапното посещение в разменно-сортировъчния център и пощенската станция в Челопеч е част от подготовката на конкретни стъпки за повишаване на ефективността, модернизацията и качеството на услугите.