Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Стартират теренните проверки на физическите блокове за Кампания’2025

АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
1 Минути

Проверките касаят определяне или актуализиране на границите на физическите блокове, както и техния начин на трайно ползване

Министерство на земеделието и храните стартира специализираните теренни проверки на физически блокове, чрез които ще бъдат обновени данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) за Кампания ‘2025.

Проверките касаят определяне или актуализиране на границите на физическите блокове, както и техния начин на трайно ползване. Критериите за избор на блоковете за проверка са включени като приложение към заповедта за стартиране на проверките.

Списъците с физически блокове, определени за проверка, индикативните графици, както и всяка друга информация от значение за провеждането на теренните проверки, ще бъдат публикувани на интернет страниците на съответната ОД „Земеделие”, както и на техните информационни табла и всички общински служби по земеделие в областта.

Предвижда се проверките да приключат до 30 септември 2025 г.

Резултатите от събраните данни ще бъдат използвани за определяне на граници и начин на трайно ползване на физическите блокове за Кампания 2025, включително наличие на елементи на ландшафта.

С текста на заповедта може да се запознаете ТУК.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще има пълен достъп в реално време до Имотния регистър
Доброволци от цялата страна получиха екипировка за борба с пожарите
Новите предизвикателства пред свиневъдството: Дискусии за иновации, технологии и устойчивите практики на “Smart Poultry&Pig World”
Анализ на закона за агрохранителната верига: Контрол на цените или край на промоциите
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Стартират теренните проверки на физическите блокове за Кампания’2025
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще има пълен достъп в реално...
АктуалноАкценти
Доброволци от цялата страна получиха екипировка за борба с пожарите
АктуалноАкцентиСвиневъдство
Новите предизвикателства пред свиневъдството: Дискусии за иновации, технологии и устойчивите практики на...
АктуалноАкцентиБорси и цени
Анализ на закона за агрохранителната верига: Контрол на цените или край на...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама