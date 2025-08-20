Стартират теренните проверки на физическите блокове за Кампания’2025

Проверките касаят определяне или актуализиране на границите на физическите блокове, както и техния начин на трайно ползване

Министерство на земеделието и храните стартира специализираните теренни проверки на физически блокове, чрез които ще бъдат обновени данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) за Кампания ‘2025.

Проверките касаят определяне или актуализиране на границите на физическите блокове, както и техния начин на трайно ползване. Критериите за избор на блоковете за проверка са включени като приложение към заповедта за стартиране на проверките.

Списъците с физически блокове, определени за проверка, индикативните графици, както и всяка друга информация от значение за провеждането на теренните проверки, ще бъдат публикувани на интернет страниците на съответната ОД „Земеделие”, както и на техните информационни табла и всички общински служби по земеделие в областта.

Предвижда се проверките да приключат до 30 септември 2025 г.

Резултатите от събраните данни ще бъдат използвани за определяне на граници и начин на трайно ползване на физическите блокове за Кампания 2025, включително наличие на елементи на ландшафта.

С текста на заповедта може да се запознаете ТУК.