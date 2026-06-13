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Спадът на раждаемостта насочва „Нестле“ към пазара на храни за домашни любимци

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Главният изпълнителен директор на компанията Филип Навратил заяви по време на инвеститорска конференция на „Дойче Банк“ (Deutsche Bank), че тенденцията към раждането на по-малко бебета и гледането на повече домашни любимци създава значителен потенциал за растеж

Швейцарският концерн „Нестле“ (Nestlé) залага все по-силно на бизнеса с храни за домашни любимци на фона на спадащата раждаемост в световен мащаб, предаде Ройтерс, цитиран от БТА. Главният изпълнителен директор на компанията Филип Навратил заяви по време на инвеститорска конференция на „Дойче Банк“ (Deutsche Bank), че тенденцията към раждането на по-малко бебета и гледането на повече домашни любимци създава значителен потенциал за растеж.

По думите му собствениците на домашни любимци са все по-склонни да увеличават разходите за тях, тъй като животните все по-често се възприемат като пълноценни членове на семейството. Компанията произвежда храни за домашни любимци под марките „Пурина“ (Purina), „Фрискис“ (Friskies) и „Гурме“ (Gourmet).

„Котките са растящ сегмент“, посочи Навратил. Според него все повече хора се връщат към работа в офис и ограничават работата от вкъщи, което прави котките по-подходящ домашен любимец в сравнение с кучетата.

От „Нестле“ отбелязват, че печелят позиции именно в премиум сегмента на храните за котки. Компанията разчита на силен научноизследователски капацитет, тъй като производството на котешка храна изисква по-сложни технологии заради специфичните хранителни предпочитания на животните. В момента концернът изгражда нови производствени мощности за храни за домашни любимци, основно в САЩ, за да отговори на нарастващото търсене.

Според Навратил пазарът на храни за домашни любимци и този на кафето ще растат по-бързо от общия пазар на потребителски стоки. Очакванията са двата сегмента да отбелязват годишен ръст между 3 и 4 на сто, като компанията цели да се развива в горната граница на този диапазон.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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