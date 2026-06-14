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С 5,2 млн. евро за техника и обучения пазят от пожари и бедствия пограничния регион на България и Турция

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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МРРБ подкрепя с 18 млн. евро модернизацията на противопожарни служби и подготовката на доброволци за реакция при кризи в пограничните региони

Близо 5,2 млн. евро ще бъдат вложени в осигуряването на модерна техника и обучения за защита от пожари и природни бедствия на пограничния регион между България и Турция. Средствата се осигуряват по управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция 20212027 г.

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МРРБ подкрепя с 18 млн. евро модернизацията на противопожарни служби и подготовката на доброволци за реакция при кризи в пограничните региони„Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” е най-активният бенефициент по трансграничните ни програми. В момента изпълняваме 4 ключови договора по 4 програми на обща стойност 18 млн. евро.Проект FLAMESHIELD има за цел да укрепи трансграничната готовност и капацитета за реагиране при бедствия чрез подобряване на координацията между България и Турция.

Проектът FLAMESHIELD – „Повишаване на капацитета за превенция и реакция при бедствия в трансграничния регион на България и Турция” се изпълнява от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН), в партньорство с национални, регионални и местни органи от Турция и общините Свиленград, Тополовград и Болярово. На церемония в ГДПБЗН Десислава Георгиева – директор на Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” в МРРБ, връчи договора за изпълнение на главен комисар Александър Джартов в присъствието на кметовете на трите общини Атанас Карчев, Божин Божинов и Христо Христов.

„Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” е най-активният бенефициент по трансграничните ни програми. В момента изпълняваме 4 ключови договора по 4 програми на обща стойност 18 млн. евро.

Всички те са част от общите ни усилия със съседите ни да отговорим целенасочено на едно от най-сериозните предизвикателства на Балканите от последните години – горските пожари и природните бедствия, които обхваща все повече територии и нанасят все повече щети”, посочи Десислава Георгиева. Тя подчерта, че проектите ще помогнат за опазването на богатата природа и инфраструктурата в региона. „Проектът с Турция е още един пример как европейското териториално сътрудничество дава решения на общите ни проблеми. Особено ценен е интегрираният подход, който съчетава купуването на модерно оборудване със съвместни учения и обучения на доброволци и професионалисти.

Опитът ни показва, че комбинацията от тези дейности дава максимален ефект в овладяването на природните стихии, най-вече в труднодостъпни терени”, каза още Десислава Георгиева. Тя подчерта, че след реализацията на проекта спасителните служби ще имат възможност да изпреварват събитията, тъй като се дава приоритет на превенцията и наблюдението с най-модерната техника. „Над триста хиляди души от пограничния регион ще се чувстват още по-защитени и по-подготвени благодарение на нашата инвестиция”, каза още тя. Според нея привличането на общините в проекта ще даде по-бърз отговор при възникване на пожари и бедствия, защото местните власти винаги са на първа линия.

Георгиева отбеляза също, че това е последният договор по настоящата програма за сътрудничество с Турция. С него общият размер на договорените средства по програмата достига в размер на 29 млн. евро от или 98% от бюджета ѝ. Те се инвестират в различни инициативи като развитие на конкурентоспособността, зеления преход, справянето с нелегалната миграция, развитието на туризма и др., които са с голям ефект за населението в трансграничния регион.

От своя страна главен комисар Александър Джартов отбеляза, че в последните години страната ни се сблъсква все по-често с бедствия като пожари и наводнения. „Предизвикателствата, които ще се засилват заради климатичните промени, изискват от нас да имаме координирани усилия по какъв начин да се справяме по-добре. Проектът ще ни даде възможност да изградим култура на превенция, включително сред децата. Ще имаме и възможност за допълнителна техника, за да осигурим по-безопасна среда”, посочи той.

Проект FLAMESHIELD има за цел да укрепи трансграничната готовност и капацитета за реагиране при бедствия чрез подобряване на координацията между България и Турция.

Той е съсредоточен върху разработването на съвместни оперативни рамки, повишаването на институционалния и общностния капацитет и осигуряването на по-ефективна и навременна реакция при горски пожари. По него ще бъдат разработени съвместни стандартни оперативни процедури (СОП) и трансгранични планове за реагиране, анализи на риска от пожари и карти на уязвимите райони, включително в 30 гранични села. Ще бъдат обучени 120 доброволци и екипи за първа помощ и ще се създадат местни противопожарни екипи от около 200 души. Ще се модернизира и системата за проследяване на доброволците с цел по-добра координация.

По проекта службите и общините ще купят ново специализирано противопожарно оборудване. Пожарната ще се снабди с три тежки верижни машини за противопожарни просеки и отворени пътища в труднодостъпни горски райони. С цел защита и логистика за доброволците ще се доставят 325 комплекта защитно оборудване за горски пожари, 30 водни танкера (4 тона) за 30 села, два верижни трактора с две ремаркета за транспортиране на тежката техника, както и радиокомуникационни системи. Общините Свиленград, Тополовград и Болярово ще закупят по един офроуд специализиран автомобил с един пожарогасителен модул и комплекти предпазни средства.

Турските партньори по проекта също ще купят защитно оборудване за доброволци в горски пожари, водни танкери, верижни трактори и радиокомуникационни системи, дрон за въздушно наблюдение, специализирано оборудване за намеса при търсене и спасяване, офроуд 4×4 автомобил, микробус за логистика и ИТ оборудване за подпомагане на анализа на данни и управлението при бедствия, GPS и нивелиращ комплект за картографиране на терена и др.

Целта е да се засилят оперативната готовност, мобилността, безопасността на персонала и доброволците и възможността за по-бърза, по-безопасна и по-ефективна реакция при бедствия в трансграничния район.

Очаква се проектът да осигури защита от горски пожари на 588 200 хектара обща територия между България и Турция и повишена безопасност за приблизително 290 000 души в трансграничния регион.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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