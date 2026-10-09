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РДГ-София състави 10 акта за нарушения при добива и транспортирането на дървесина

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Контролът е обхванал 12 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 38 обекта за добив и 156 моторни превозни средства, транспортиращи дървесина

Общо 10 акта за установяване на административни нарушения (АУАН) са съставили служителите на Регионална дирекция по горите – София при проверки на територията на дирекцията през изминалата седмица. Контролът е обхванал 12 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 38 обекта за добив и 156 моторни превозни средства, транспортиращи дървесина. Проверени са още 586 ловци и 95 физически лица. Сред установените нарушения са незаконна сеч, транспортиране на дървесина без необходимите документи, липса или неизправност на GPS устройства, както и нарушения при ловната дейност.

Задържани са 31 плътни куб. м едра строителна дървесина, 4 куб. м дърва за огрев и 3 моторни превозни средства. При  проверка в частна горска територия в района на Самоков, са установени 94 отсечени дървета от бял бор и смърч с общ обем 129 плътни куб. м. При друга инспекция в района в частна земеделска територия са установени още 16 отсечени дървета от бял бор с обем 9 плътни куб. м.

В с. Говедарци горските служители са констатирали сеч на 7 смърчови дървета без необходимите контролна горска марка и позволително за сеч. Проверки са извършени и в с. Желява и гр. Костенец, където са установени нарушения, свързани със заграждане на горска територия и неправилно оформен превозен билет.

РДГ – София продължава засиления контрол върху добива, транспортирането и търговията с дървесина, както и върху ловното законодателство.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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