Православната църква почита паметта на светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов

Днес празнуваме и деня на столицата

Днес Православната църква почита паметта на Света великомъченица София и дъщерите й Вяра, Надежда и Любов. Отдава се почит на добродетели като вярата, надеждата, любовта и мъдростта. Негово Светейшество българският патриарх Даниил възглави тържествена света литургия по повод празника на светите мъченици в старинния храм “Св. София”.

Преданието разказва, че през втората половина на ІI в. в Рим живяла една благочестива жена, християнка – София. Тя имала три дъщери, които носели имената на християнски добродетели – Вяра, Надежда и Любов. Тя ги възпитавала в любов към Господа Исус Христос. Майката и дъщерите й не скривали своята вяра в Христа и я изповядвали открито. Наместникът на Антиох донесъл за това на император Адриан (117-138), който заповядал да ги доведат веднага при императора. Когато застанали пред императора, всички присъстващи се изумили от спокойствието им: сякаш са ги повикали на светло тържество, а не на изтезание.

Адриан се опитал да ги убеди да принесат жертва на богинята Артемида, но малките момичета (Вяра била на 12 години, Надежда – на 10 и Любов – на 9 години) останали непреклонни във своята вяра в Христа. Тогава императорът заповядал да ги изтезават жестоко. Майката им била принудена да гледа нечовешките изтезания и страданията на децата си. Но тя проявила необикновена сила през цялото време. Не издържали на изтезанията, момичетата умират, а императорът разрешил на света София да вземе телата на дъщерите си и да ги погребе.

Три дни след кончината на децата умира и майка им, която също била погребана при тях. Мощите на светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов почиват от 777 г. в Елзас, Франция.

Днес имен ден празнуват всички с името Вяра, Любов, Надежда, София (означава – мъдрост), Верадин, Верин, Драган, Драго (мил, обичан), Драгой, Драгомир, Люба, Любен, Любомир, Любомира, Севда.

Отбелязваме празника на София. Столичният общински съвет ще проведе тържествено заседание.

Снимка: https://bg.wikipedia.org/

Ден на добродетелите – вяра, надежда, любов и мъдрост
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика" в Софийски университет "Климент Охридски".

