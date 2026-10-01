Покров Богородичен – празникът на Божията закрила

На 1 октомври православната църква отбелязва Покрова на Пресвета Богородица – ден, свързан с вярата в нейната закрила и застъпничество за хората

На 1 октомври православните християни почитат Покрова на Пресвета Богородица – един от празниците, посветени на Божията майка. В основата му е християнското разбиране за нейното застъпничество и покровителство над вярващите.

Празникът е свързан със събитие от живота на ранната християнска църква. Според преданието по време на молитва във Влахернската църква в Константинопол Света Богородица се явила пред вярващите, придружена от светци и ангели. Тя разпростряла покрова си над молещите се като знак на закрила. В православната традиция покровът на Богородица се възприема като символ на защита, надежда и утеха. Затова на този ден вярващите отправят молитви за здраве, благополучие и закрила на семейството.

Празникът в народната традиция

Покров Богородичен бележи началото на октомври – време, когато природата постепенно преминава към есенния си ритъм, а стопанската година навлиза в заключителния си етап. В българския народен календар есенните празници са тясно свързани със земеделския труд, прибирането на реколтата и подготовката за зимата. Самият октомври е месец на преход – приключват част от полските работи, прибират се последните плодове и зеленчуци, а стопаните започват да се подготвят за студените месеци.

Покров Богородичен е преди всичко църковен празник, но почитта към Света Богородица заема важно място и в българската традиционна култура. Тя е възприемана като закрилница на дома, майките и децата и като символ на милост и застъпничество.

В църковния календар празникът се отбелязва всяка година на 1 октомври.

Снимка: https://www.pravoslavieto.com/