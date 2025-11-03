Въглеродно земеделие
Почина директорът на БАБХ д-р Светлозар Патарински

С тъга и дълбоко прискърбие Министерството на земеделието и храните съобщава, че внезапно ни напусна д-р Светлозар Патарински, изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните.

Д-р Патарински бе отдаден на мисията за развитие и укрепване на системата за контрол на храните в България.
Той беше човек на дълга и професионализма – уважаван от колегите си и обичан от всички, с които работеше. Неговата отдаденост и човечност ще останат пример за всички, които имаха привилегията да го познават.

Ръководството и екипът на Министерството на земеделието и храните изразяват искрени съболезнования към неговото семейство, близки и колеги.

