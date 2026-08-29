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Отбелязваме Секновение – края на лятото!

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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На 29 август църквата отбелязва смъртта на Свети Йоан Кръстител. На този ден е отсечена главата на светеца. Това е вторият летен празник на християнския светец, който в народния календар се нарича Секновение поради вярването, че лятото свършва и започва да застудява. На някои места през нощта палят огньове за предпазване от злите сили. Стопаните събират диви плодове (дренки, киселици) за зимнина, иначе не се работи. Вярването за отрязаната глава на св. Йоан забранява да се ядат плодове и зеленчуци с червен цвят – дини, ябълки, домати.

Спазва се строг пост, забранено е  дори червеното вино, заради пролятата кръв на Кръстителя. Не се ядат и червени плодове и зеленчуци. Вярва се, че на този лош ден дори змиите и гущерите се прибират в своите леговища. На “тежкия празник” не трябва да се работи, не бива и да се започва нищо ново.

Празникът носи идеята за цикличността, защото с останалите два дни, посветени на Йоан Кръстител се образува една система – раждане /Еньовден – 24 юни/, кръщаване /Ивановден – 7 януари/, и смърт /отсичане на главата му – 29 август/.

Житие на Свети Йоан Кръстител

В Евангелието пише, че когато Йоан станал на 30 години, Бог му заповядал да проповядва, че вече се е родил неговият син Христос, който скоро сам ще започне да учи хората. И започнал Йоан да говори на хората, затова го нарекли и Предтеча, понеже вървял преди Христос и разказвал за него. Йоан кръстил в река Йордан много хора, които се разкаяли и приемайки кръщението, Господ им простил извършеното.

Когато Христос дошъл при Йоан, Предтечата му се подчинил, и кръстил и него във водите на река Йордан. Той продължил и след това да проповядва учението на Исус.

В житието на светеца е упоменато, че св. Йоан Кръстител е обезглавен по желание на царица Иродиада, която встъпвайки в брак с брата на мъжа си, е порицана от Йоан Предтеча. Учениците погребват тялото му, а главата остава като реликва. Константин Велики я премества в гр. Емеса. По-късно е последователно пренасяна в Халкидон, Цариград и Комана.
На същия ден България празнува и християнският празник Св. Седмочисленици – Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий, и светите братя св. св. Кирил и Методий.
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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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