Зеленчукопроизводството в България: Милиони декари история и битка за оцеляване

От „градината на Европа“ до пазар, зависим от внос

Българското зеленчукопроизводство някога е било един от символите на земеделската сила на страната. Доматите, пиперът, краставиците и другите традиционни култури превръщат България в разпознаваем производител на зеленчуци в Европа. Днес секторът все още има важно място в земеделието, но се изправя пред сериозни предизвикателства – намаляващи площи, високи разходи, недостиг на работна ръка и засилваща се конкуренция от вносна продукция.

Данните на Министерството на земеделието и храните показват, че през 2024 г. зеленчуковите площи в България възлизат на около 35,6 хил. хектара, като откритите площи са 34,3 хил. хектара, а оранжериите – 1216 хектара. Общото производство на зеленчуци достига 646 хил. тона, от които 110 хил. тона са произведени в оранжерии.

Най-голям дял заемат доматите – 128 хил. тона през 2024 г., следвани от дините с 123 хил. тона, картофите със 114 хил. тона, пипера с 57 хил. тона и краставиците с 51 хил. тона.

Зад тези числа обаче стои по-голямата история – трансформацията на сектор, който от експортен символ се превърна в индустрия, която се бори за оцеляване.

Когато България беше „градината на Европа“

През втората половина на XX век България се утвърждава като един от големите производители на зеленчуци в Европа. Благоприятният климат, плодородните земи и развитата система за напояване позволяват производството на огромни количества домати, пипер, краставици и други култури. Българските зеленчуци се изнасят към редица европейски пазари, а производството е свързано с мощна преработвателна индустрия – консервни предприятия, фабрики за доматено пюре, лютеница и замразени продукти. Зеленчукопроизводството осигурява работа на хиляди семейства и превръща региони като Пловдив, Пазарджик, Хасково и Стара Загора в едни от основните центрове на сектора.

Снимка: Facebook Минало незабравимо

Преходът променя модела

След 1989 г. целият модел на производство се променя. Разпадането на големите земеделски структури, раздробяването на земята и загубата на традиционни пазари водят до сериозен спад в зеленчукопроизводството. Много малки стопанства остават без достъп до техника, напояване и сигурни канали за продажба. Част от производителите се отказват, а земеделските площи постепенно се насочват към култури, които позволяват по-лесна механизация и обработка на големи площи. Докато зърнопроизводството привлича големи инвестиции, зеленчуците остават сектор, зависим от ръчен труд и по-високи производствени разходи.

Доматите – символът на загубените позиции

Доматът остава една от най-важните зеленчукови култури в България. През 2024 г. производството достига 128 хил. тона, което го прави водещ зеленчук по произведени количества. Въпреки това днешните мащаби са далеч от периода, когато България е сред водещите износители на домати в Европа. Намаляването на площите, по-високите разходи и конкуренцията от по-евтини доставки променят пазара. Българският домат продължава да има репутация за качество, но производителите трудно могат да се конкурират само с цена.

Оранжериите – най-уязвимият сегмент

Оранжерийното производство е сред най-тежко засегнатите части на сектора. По данни на Министерството на земеделието оранжериите в страната заемат 1216 хектара, а производството от тях през 2024 г. е около 110 хил. тона. Основният проблем е високата себестойност. Производителите трябва да плащат повече за енергия, торове, семена, препарати и труд. При отопляемите оранжерии разходите за енергия често определят дали производството ще бъде рентабилно. Това поставя българските производители в трудна конкуренция с държави с по-големи мащаби или по-ниски производствени разходи.

Вносът запълва празнината

Недостигът на местна продукция се компенсира чрез внос. Министерството на земеделието регулярно отчита движението на пазара на пресни плодове и зеленчуци, като следи производството, цените и търговските потоци. През част от годината българският пазар разчита значително на доставки от други производители, включително Турция, Гърция и страни от Европейския съюз. Това не означава, че българските фермери са изчезнали, но делът на местната продукция е под натиск.

Основният проблем – липсата на стабилна производствена среда

Според производители сред най-сериозните пречки са липсата на достатъчно напояване, високите разходи, трудният достъп до пазара и недостигът на работници. Зеленчукопроизводството изисква повече човешки труд в сравнение със зърнените култури. Това прави сектора по-труден за развитие в условия на поскъпване на труда и несигурност. Допълнителен проблем е слабата организация на производителите. Малките стопанства често нямат достатъчен обем, за да договарят по-добри условия с големите търговски вериги.

Има ли шанс за възстановяване

Въпреки трудностите България има потенциал да възстанови част от позициите си. Страната разполага с традиции, подходящ климат и потребители, които търсят местна продукция. За това обаче са необходими инвестиции в напояване, модерни оранжерии, технологии и по-добра връзка между земеделието и преработвателната индустрия. Бъдещето вероятно няма да бъде връщане към стария модел на огромни количества евтина продукция, а развитие на по-модерно производство с по-висока добавена стойност.

Българският зеленчук като тест за бъдещето на земеделието

Историята на зеленчукопроизводството показва голямата промяна в българското земеделие – от сектор, ориентиран към масов износ, до индустрия, която се бори за своето място на вътрешния пазар.

От „градината на Европа“ до зависимостта от внос пътят е дълъг, но потенциалът не е изчезнал. Въпросът е дали България ще успее да създаде условия производителите отново да бъдат конкурентни.

Източници: Министерство на земеделието и храните – „Производство на зеленчуци в България – реколта 2024“, „Състояние и перспективи на пазара на плодове и зеленчуци“, Аграрен доклад.