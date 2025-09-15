Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Отбелязваме Европейския ден на биозеделието с Ден на отворените врати в био ферма „Розино“

CAP GREEN ZONEАктуалноАкценти
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
1 Минути

Посетете фермата и се запознайте с производството на био продукти и с историята на един от най-добрите био фермери в Европа

На 27 септември 2025 г. от 10:30 до 17:30 ч. био ферма „Розино“ ще отвори врати за всички, които искат да се докоснат до магията на истинското биоземеделие. Събитието е посветено на Европейския ден на биоземеделието и дава възможност на посетителите да се запознаят отблизо с процеса на производство на висококачествени био продукти.

По време на Деня на отворените врати ще разберете къде се произвежда прочутият сладолед Gelato & Latte и как се създават на живо различни млечни продукти. Ще можете да опитате пици с био моцарела, сирена и телешко месо, да хапнете вкусни бургери и да се насладите на истински айрян или прясно изпечено спешълти кафе.

Специален повод за събитието е признанието за фермата, която в лицето на Албина Ясинская е сред финалистите в категорията „Най-добра жена-биофермер“ на Европейските награди за биологично производство за 2025 г.

Заповядайте във ферма „Розино“ и станете част от празника на биоземеделието!

Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

CAP GREEN ZONEАктуалноАкценти
