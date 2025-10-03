Организират “Бягане за животните” за седма поредна година в София

Спирането на създаването на мега ферми и киберпрестъпленията срещу животни са сред целите на благотворителното събитие

За седма поредна година сдружение КАЖИ организира благотворителното събитие “Бягане за животните”. По традиция то се провежда всяка първа неделя на октомври. Поводът е Световният ден на животните, отбелязван на 4 октомври.

Тази година петкилометровото бягане ще се състои на 5 октомври (неделя) в Борисовата градина, край езерото „Ариана“ в София. До момента стотици участници са се записали през сайта на събитието, а участието е безплатно. В деня на бягането регистрацията ще започне в 10:00 ч., а стартът ще бъде даден в 11:00 ч. Събраните дарения от събитието ще подпомогнат две кампании на КАЖИ. Първата е свързана със спирането на създаването на огромни мега ферми у нас. Втората е насочена към прекратяване на киберпрестъпленията върху животни и разбиването на международни групи, занимаващи се с подобна дейност.

Със средствата от “Бягането за животните” тази година ще подкрепим две ключови дейности.

Първата е насочена към спиране на разширението на една от най-големите ферми за кокошки носачки в България, която планира да увеличи капацитета си от 550 000 на 1 150 000 птици. Смятаме, че подобни мега ферми представляват сериозен риск – те концентрират огромен брой животни на едно място, което води до страдание за тях, до тежки последици за околната среда и създава проблеми за хората, живеещи в близост.

Втората ни цел е да развием и разширим разследванията на международни киберпрестъпления, свързани с насилие над животни. През тази година вече разкрихме случай с двама извършители, но практиката показва, че подобни престъпления съществуват и на европейско, и на световно ниво. Затова е важно да продължим да изграждаме капацитета си, за да достигаме до нови разкрития и да прекъсваме каналите за разпространение на видеа с мъчения над животни”, сподели Петя Алтимирска, председател на сдружение КАЖИ.

“Бягане за животните” приветства участници без възрастови и видови ограничения – всички любители на животните и техните домашни любимци са добре дошли, като самото тичането с животните не е задължително. Организаторите призовават собствениците на животни да преценят дали техните питомци ще се чувстват комфортно в обстановка с много хора и шум, за да се избегне стрес за животните. Предвидени са грамоти и награди за трима финалисти в категориите: мъже и жени. За най-малките участници ще има също специални изненади.