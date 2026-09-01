АИСБ подкрепя Smart Poultry & Pig World 2026: Дигитализация, технологии и устойчиво животновъдство във фокуса на форума

На 9 и 10 септември Интер Експо Център в София ще бъде домакин на Smart Poultry & Pig World 2026 – форум, насочен към развитието, технологичното обновление и бъдещето на птицевъдството и свиневъдството. Събитието се провежда с подкрепата на Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България (АИСБ) и ще събере на едно място производители, експерти, технологични компании и представители на бизнеса.

Форумът поставя във фокуса си няколко ключови направления за трансформацията на сектора – успешното въвеждане на дигитални технологии чрез иновативни хардуерни и софтуерни решения, събирането и анализирането на данни за по-ефективно управление на производството, повишаването на качеството на храните и подобряването на хуманното отношение към животните.

Сред водещите теми е и преходът към по-екологично животновъдство. Акцентът е върху бизнес модели, които използват максимално ефективно ресурсите и отпадъците, като едновременно с това ограничават въздействието на производството върху околната среда.

АИСБ представлява над 70% от свинете в страната

Свинекомплексите, членуващи в АИСБ, отглеждат над 70% от свинете в България, което поставя асоциацията сред ключовите организации за развитието на сектора. Сред основните ѝ приоритети са внедряването на съвременни технологии, използването на научно обосновани подходи и повишаването на ефективността и конкурентоспособността на българското свиневъдство.

Работата на организацията включва защита на икономическите интереси на нейните членове, участие в усъвършенстването на нормативната база, както и съдействие при отношенията с държавните институции и при достъпа до различни възможности за финансиране.

АИСБ има важна роля и за подобряването на генетичния потенциал и производствените резултати в свиневъдството, като насърчава конкуренцията, инвестициите и инициативността на производителите.

Възстановяване и развитие на българското свиневъдство

Особено място във форума заема състоянието на българското свиневъдство и възстановяването на сектора след тежките последици от Африканската чума по свинете през 2019–2020 г. Въпреки загубата на над една четвърт от популацията, секторът постепенно възстановява производствения си потенциал. Подкрепата за развитието на сектора включва и държавното подпомагане за доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете.

Данните, представени от председателя на АИСБ зооинженер Румен Андреев, показват значителния принос на членовете на асоциацията. През 2023 г. в кланиците са предадени 1 241 341 угоени свине, като 831 000 от тях са произведени в свинекомплекси, членове на АИСБ. През 2024 г. общият брой достига 1 367 680 животни, от които над 900 000 са осигурени от предприятията, членуващи в асоциацията.

През 2025 г. Държавен фонд „Земеделие“ е изплатил общо 41 447 644 лв. по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“. Подпомагането е предоставено за 62 157 свине майки и 1 430 800 угоени прасета. За свинете майки изплатената помощ е 82 лв. на животно, а при угоените прасета средната изплатена сума възлиза на 25,41 лв. на животно.

Тези резултати показват водещата роля на индустриалните свинекомплекси в осигуряването на българския пазар. Въпреки предизвикателствата производството в страната покрива приблизително 40% от потреблението на свинско месо. Тези средства са част от механизмите, които подпомагат производителите при прилагането на по-високи стандарти за отглеждане и хуманно отношение към животните. Наред с финансовата подкрепа, модернизацията на фермите и внедряването на технологии са ключови за повишаване на ефективността и устойчивостта на производството.

Дигитализация, качество и устойчивост

Smart Poultry & Pig World 2026 е замислен като място за среща между производители и технологични компании, където ще бъдат представени решения за основните предизвикателства пред съвременното животновъдство.

Иновативните хардуерни и софтуерни технологии, както и системите за събиране и анализ на данни, са сред инструментите за по-прецизно управление на производствените процеси, оптимизиране на ресурсите и вземане на решения на база реални показатели.

Устойчивото производство също заема важно място в програмата. Съвременното животновъдство все по-активно търси решения за по-ефективно използване на ресурсите, оползотворяване на отпадъците и намаляване на негативното въздействие върху околната среда.

Платформа за технологии и нови партньорства

Smart Poultry & Pig World 2026 има амбицията да бъде не просто изложение, а професионална платформа, която да свърже животновъдите с компании, разработващи решения за автоматизация, дигитализация, управление на данни, хуманно отношение и устойчиво производство. Чрез обмена на знания, практически опит и технологични решения форумът ще даде възможност на производителите да открият нови подходи за повишаване на ефективността, оптимизиране на разходите и изграждане на по-устойчиви ферми.

Двудневното събитие ще очертае посоката, в която се движи съвременното животновъдство – към по-голяма дигитализация, по-добро използване на ресурсите, по-високи стандарти за качество и хуманно отношение и по-малко въздействие върху околната среда.