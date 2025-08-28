Одобрени са заявителите по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебната 2025/2026г.

В обхвата на схемите участват 7 098 учебни заведения с 442 803 деца, попадащи в целевата група

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) издаде актове за одобрение на 96 заявители по схема „Училищен плод“ и 92 заявители по схема „Училищно мляко“. В обхвата на схемите участват 7 098 учебни заведения с 442 803 деца, попадащи в целевата група.

На основание чл. 15 ал. 4 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко” списъка на одобрените заявители може да видите на сайта на ДФЗ.

Припомняме, че доставките на продукти по схемите се извършват през учебната година в периода от 15 септември до 31 юли.

Продуктите по схемите се предоставят на деца и ученици, посещаващи редовно учебни заведения:

– от I до подготвителна група включително, в детските градини;

– децата от подготвителна група и учениците от І до IV клас, включително в училищата;

– децата от подготвителна група и учениците от І до IV клас, включително в центровете за специална образователна подкрепа.

По схема „Училищен плод“ се предоставят само пресни плодове и зеленчуци, конвенционално или биологично произведени, включени в списъка по приложение № 1а от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения. Предоставят се най-малко 4 различни вида плодове и/или зеленчуци месечно.

По Схема “Училищно мляко” се разпределят мляко и млечни продукти, включени в списъка по приложение № 3 от Наредбата. По Схема “Училищно мляко” се разпределят най-малко 3 различни вида продукти месечно.