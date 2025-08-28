Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Одобрени са заявителите по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебната 2025/2026г.

АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
2 Минути

В обхвата на схемите участват 7 098 учебни заведения с 442 803 деца, попадащи в целевата група

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) издаде актове за одобрение на 96 заявители по схема „Училищен плод“ и 92 заявители по схема „Училищно мляко“. В обхвата на схемите участват 7 098 учебни заведения с 442 803 деца, попадащи в целевата група.
На основание чл. 15 ал. 4 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко” списъка на одобрените заявители може да видите на сайта на ДФЗ.

Припомняме, че доставките на продукти по схемите се извършват през учебната година в периода от 15 септември до 31 юли.

Продуктите по схемите се предоставят на деца и ученици, посещаващи редовно учебни заведения:
– от I до подготвителна група включително, в детските градини;
– децата от подготвителна група и учениците от І до IV клас, включително в училищата;
– децата от подготвителна група и учениците от І до IV клас, включително в центровете за специална образователна подкрепа.

По схема „Училищен плод“ се предоставят само пресни плодове и зеленчуци, конвенционално или биологично произведени, включени в списъка по приложение № 1а от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения. Предоставят се най-малко 4 различни вида плодове и/или зеленчуци месечно.

По Схема “Училищно мляко” се разпределят мляко и млечни продукти, включени в списъка по приложение № 3 от Наредбата. По Схема “Училищно мляко” се разпределят най-малко 3 различни вида продукти месечно.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Стартираха доставките на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“
От 15 септември: Мед и биопродукти за децата в училище и градините
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
До 31 август се приемат заявления за плащане по интервенциите в сектор...
АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Одобрени са заявителите по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебната...
АктуалноАкцентиСвиневъдство
Асоциацията на свиневъдите в България съорганизатор на Smart Poultry & Pig World...
АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Нови над 10 млн. лв. са изплатени на овощари за пропаднали площи...
АктуалноАкцентиБорси и цени
Основният борсов индекс SOFIX с 3 пъти по-висок растеж от средния за...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама