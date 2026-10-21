Nutrivian представи решения за по-безопасни фуражи и по-ефективно производство

Нутривиан, заедно със своите партньори BIONTE и ADIVETER, участва в 34-тата годишна конференция на Съюза на производителите на комбинирани фуражи (СПКФ), проведена на 15 октомври в Пловдив. Представихме иновативни продукти и технологии за фуражното производство и храненето на животните.

Нашият фокус: практични решения, които носят реална стойност за производителите.

🔹 BIONTE представи практически примери за определяне на критичните контролни точки и изследване за микотоксини в суровини и готови фуражи, показвайки как анализът подпомага вземането на информирани решения. Едно от решенията на компанията, QUIMITŌX® PLUS, вече се доставя в над 40 държави по света. Продуктът съчетава адсорбция на микотоксини, биопротекция и постбиотичен ефект, за да подпомогне ограничаването на негативното им въздействие върху животните.

🔹 ADIVETER представи взаимнодопълващи се решения за безопасност на фуражите, здраве на животните и производствена ефективност: Re-Hydra Pro подпомага оптималното управление на влагата и качеството на гранулите; ADIFARM подкрепя чревното здраве и баланса на чревната микробиота; а серията Form-ad предлага решения за хигиенизация на фуражите и контрол на Salmonella и други патогенни бактерии в суровини и готови фуражи.

Ефективната защита означава ранно установяване на рисковете и прилагане на правилните решения там, където са най-необходими.

В Нутривиан обединяваме иновативните технологии, продукти и практични решения на нашите партньори, за да постигаме реална промяна — като помагаме на производителите да подобряват безопасността на фуражите, да защитават здравето на животните и да повишават производствената ефективност.

Благодарим на СПКФ, на нашите партньори и на всички участници за ценните дискусии и обмена на идеи!

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