Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Nutrivian представи решения за по-безопасни фуражи и по-ефективно производство

Актуално
Агрозона
Агрозона
2 Минути

Нутривиан, заедно със своите партньори BIONTE и ADIVETER, участва в 34-тата годишна конференция на Съюза на производителите на комбинирани фуражи (СПКФ), проведена на 15 октомври в Пловдив. Представихме иновативни продукти и технологии за фуражното производство и храненето на животните.

 

Нашият фокус: практични решения, които носят реална стойност за производителите.

🔹 BIONTE представи практически примери за определяне на критичните контролни точки и изследване за микотоксини в суровини и готови фуражи, показвайки как анализът подпомага вземането на информирани решения. Едно от решенията на компанията, QUIMITŌX® PLUS, вече се доставя в над 40 държави по света. Продуктът съчетава адсорбция на микотоксини, биопротекция и постбиотичен ефект, за да подпомогне ограничаването на негативното им въздействие върху животните.

🔹 ADIVETER представи взаимнодопълващи се решения за безопасност на фуражите, здраве на животните и производствена ефективност: Re-Hydra Pro подпомага оптималното управление на влагата и качеството на гранулите; ADIFARM подкрепя чревното здраве и баланса на чревната микробиота; а серията Form-ad предлага решения за хигиенизация на фуражите и контрол на Salmonella и други патогенни бактерии в суровини и готови фуражи.

Ефективната защита означава ранно установяване на рисковете и прилагане на правилните решения там, където са най-необходими.

В Нутривиан обединяваме иновативните технологии, продукти и практични решения на нашите партньори, за да постигаме реална промяна — като помагаме на производителите да подобряват безопасността на фуражите, да защитават здравето на животните и да повишават производствената ефективност.

Благодарим на СПКФ, на нашите партньори и на всички участници за ценните дискусии и обмена на идеи!

📩 Искате да научите повече за предлаганите продукти и подходящите решения за вашето производство? Свържете се с нас чрез контактите на нашия уебсайт: www.nutrivian.bg.

 

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Агрозона
Agrozona.bg e информационен сайт, който представя последните новини и анализи в сектор „Земеделие”, Хранително-вкусовата промишленост и предприемачество в селските райони. Тук ще откриете полезна информация, свързана с възможностите за национално и европейско финансиране на българските фермери, промени в българското и европейското законодателство и тенденциите в селското стопанство в България, Европейския съюз и по света.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Актуално
Nutrivian представи решения за по-безопасни фуражи и по-ефективно производство
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Достъпът до добра храна зависи от българското земеделие
АктуалноАкцентиБорси и цени
Министър Абровски: Проверяваме цялата верига на доставки на храните
АктуалноБизнес & ИндустрияХранителна индустрия
БАБХ унищожи 7,1 тона краставици от Турция заради пестициди
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
КЗП: До 135% надценка на маслото, 99% на кашкавала – печалбарство на...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама