Министър Абровски: Проверяваме цялата верига на доставки на храните

Земеделският министър уточни, че инспекциите обхващат общо седем централни склада на големи вериги, като действията на контролните органи започнаха едновременно тази сутрин

Държавата започна проверки във всички централни складове на големите търговски вериги, за да проследи движението на хранителните продукти. Целта е да се осигури прозрачност по цялата верига на доставки. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който днес се запозна с хода на съвместна проверка на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Националната агенция за приходите (НАП) и Комисията за защита на потребителите (КЗП) в централен склад на търговска верига в село Равно поле, Софийска област.

Земеделският министър уточни, че инспекциите обхващат общо седем централни склада на големи вериги, като действията на контролните органи започнаха едновременно тази сутрин.

„Централните складове са събирателни пунктове. Тук пристигат продуктите от доставчиците и производителите и оттук те се разпределят към търговската мрежа. Ще бъдат проверявани доставчици, производители и прекупвачи, за да се проследи произходът на хранителните продукти, начинът на доставка и причините за избора на определени продукти пред други“ каза още министър Абровски. Той допълни, че ще бъде проучено защо българските храни не заемат по-голям дял в предлагането.

„От следващата седмица служители на БАБХ и представители на КЗП ще започнат и проверки на магазините на всички търговски вериги един по един, като там целта ще бъде пълно изсветляване на ценообразуването и доставните цени“, информира министър Абровски.

Той бе категоричен, че целта е да се покаже, че държавата може да работи и гарантира яснота и изсветляване на цялата верига на доставки.

В събитието край село Равно поле участваха още изпълнителният директор на БАБХ проф. Светла Янчева, председателят на КЗП Мая Манолова и изпълнителният директор на НАП Борис Михайлов.