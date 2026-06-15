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НСИ: Спадът при товарните железопътни превози в България се задълбочава през 2025 г.

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Броят на превозените пътници от пътническия железопътен транспорт достига 20 986 400, или с 0,8 на сто по-малко в сравнение с 2024 година

През 2025 г. превозените товари от железопътен транспорт възлизат на 13 731 200 тона, а извършената работа -3 997 800 000 тонкилометра, което е спад, съответно с 12,2 и 8,5 на сто, спрямо предходната година, съобщи Националният статистически институт (НСИ), цитиран от БТА.

 

Фиг. 1. Превозени товари и извършена работа от товарния транспорт  

през първото тримесечие на съответната година

Броят на превозените пътници от пътническия железопътен транспорт достига 20 986 400, или с 0,8 на сто по-малко в сравнение с 2024 година. При извършената работа, която е в размер на 1 458 600 000 пътниккилометра, също е отчетено намаление с 2,8 на сто.

Справка в НСИ показва, че през 2024 г. при товарния железопътен транспорт също е било регистрирано намаление както на превозените товари, така и на извършената работа, съответно с 8,5 и 4,1 на сто спрямо предходната година, а броят на превозените пътници от пътническия железопътен транспорт е намалял с 3,1 на сто, а извършената работа – с 5,9 на сто.

Снимка: БДЖ

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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