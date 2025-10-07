Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

ФАО: Световните цени на храните се понижават през септември

АктуалноАкцентиБорси и цени
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
1 Минути

В отделен доклад ФАО повиши прогнозата си за световното производство на зърнени култури през 2025 г. до 2,971 млрд. тона спрямо нивото от 2,961 млрд. тона, прогнозирани миналия месец

Световните цени на хранителните стоки са се понижили през септември, начело с поевтиняването на захарта и млечните продукти, съобщи Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО), цитирана от Ройтерс и БТА.

Индексът за цените на хранителните стоки на ФАО, който проследява месечните промени в кошницата от международно търгувани храни, е достигнал средна стойност от 128,8 пункта през септември, което е понижение спрямо преразгледаните 129,7 пункта за август. Индексът е отбелязал ръст от 3,4%  спрямо същия месец на миналата година. В отделен доклад ФАО повиши прогнозата си за световното производство на зърнени култури през 2025 г. до 2,971 млрд. тона спрямо нивото от 2,961 млрд. тона, прогнозирани миналия месец.

Очакваните по последната прогноза количества са с 3,8% по-високи от производството през 2024 г., което е най-голямото годишно увеличение от 2013 г. насам, се посочва в доклада. Възходящата корекция се дължи на по-високите перспективи за добив на пшеница, царевица и ориз.

 

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
ФАО прогнозира рекордно световно производство на зърнени култури тази година
ФАО отчита през юни леко повишение на световните цени на храните
ФАО: Световното производство на ключови храни достига нови рекорди, но рисковете остават
ФАО: Поевтиняването на зърнените култури понижава световните цени на храните през май
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиБорси и цени
ФАО: Световните цени на храните се понижават през септември
АктуалноАкцентиСъбития
Иновативните процеси в ХВП-производството ще проследим на изложение ИНТЕРФУД&ДРИНК
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
АЗПБ на Международните хранителни изложения: Среща на земеделието с хотелиерството и ресторантьорството
АктуалноАкцентиЛозарство и Винарство
Министър Тахов: България изнася вино в над 50 държави и стъпва уверено...
АктуалноАкценти
МЗХ обсъди с бранша условията за кандидатстване по двете интервенции за инвестиции...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама