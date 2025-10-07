ФАО: Световните цени на храните се понижават през септември

В отделен доклад ФАО повиши прогнозата си за световното производство на зърнени култури през 2025 г. до 2,971 млрд. тона спрямо нивото от 2,961 млрд. тона, прогнозирани миналия месец

Световните цени на хранителните стоки са се понижили през септември, начело с поевтиняването на захарта и млечните продукти, съобщи Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО), цитирана от Ройтерс и БТА.

Индексът за цените на хранителните стоки на ФАО, който проследява месечните промени в кошницата от международно търгувани храни, е достигнал средна стойност от 128,8 пункта през септември, което е понижение спрямо преразгледаните 129,7 пункта за август. Индексът е отбелязал ръст от 3,4% спрямо същия месец на миналата година. В отделен доклад ФАО повиши прогнозата си за световното производство на зърнени култури през 2025 г. до 2,971 млрд. тона спрямо нивото от 2,961 млрд. тона, прогнозирани миналия месец.

Очакваните по последната прогноза количества са с 3,8% по-високи от производството през 2024 г., което е най-голямото годишно увеличение от 2013 г. насам, се посочва в доклада. Възходящата корекция се дължи на по-високите перспективи за добив на пшеница, царевица и ориз.