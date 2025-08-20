Новите предизвикателства пред свиневъдството: Дискусии за иновации, технологии и устойчивите практики на “Smart Poultry&Pig World”

За първи път Асоциацията на свиневъдите в България е съорганизатор на Smart Pig World, част от престижния форум “Smart Poultry&Pig World”, който ще се проведе на 10 и 11 септември в Интер Експо Център в София. Събитието ще събере ключови представители от свиневъдната и птицевъдната индустрия, за да обсъдят бъдещите предизвикателства и възможности пред секторите.

Форумът Smart Pig World е фокусиран върху повишаване на производителността, устойчивостта и здравето на животните. Програмата е изградена около най-актуалните теми като дигитализация, изкуствен интелект и начините за справяне с възникващите проблеми, пред които е изправен българският свиневъден бранш.

Асоциацията на свиневъдите в България: дигитализация и иновации за по-устойчиво бъдеще

Една от най-интересните теми на форума ще бъде „Практически мениджмънт: Как да отбием 40 прасета от свиня за година“ с лектор от Дания, Карина Миккелсен, която е консултант по свиневъдство с 21 години практически опит, която е поканена от АСБ специално за събитието.

Сред акцентите е и лекцията на Серхий Шевченко от PIC Europe, който ще покаже ролята на изкуствения интелект и дигитализацията за по-висока ефективност във фермите. Особен интерес предизвиква и презентацията на Мариан Конез от Agrisys (Дания) за електронното хранене на свине – технология, която оптимизира разходите и подобрява благосъстоянието на животните.

Форумът надхвърля рамките на отделните сектори и поставя във фокус теми с ключово значение за бъдещето на цялото животновъдство. Ян Ровърс (Fancom B.V.) ще представи умни решения за енергийна ефективност, а зам.-министърът на земеделието д-р Лозана Василева ще запознае участниците с възможностите за финансиране по новата ОСП 2028–2034 г.

Програмата включва още лекции за управление на токсини при моногастрични животни (д-р Филип Хесекер, Германия), влиянието на замърсената питейна вода върху здравния статус на животните (инж. Ароа Джовер, Университет на Валенсия) и подкрепата за сектора по Стратегическия план 2023–2027 (Елена Иванова). Научни доказателства за намаляване на риска от микотоксини ще представи д-р Инсаф Риахи.

Ще бъдат обсъдени и новите изисквания на Европейската комисия за устойчивост, тяхното въздействие върху хранително-вкусовата индустрия, както и въвеждането на екологични, хуманни и етични стандарти в животновъдството.

Събитието ще завърши с дискусионен панел „Бъдещето на българското животновъдство: перспективи за устойчиво развитие“, а кулминация на първия ден ще бъде церемонията по връчването на Smart World Awards.

Форумът се организира с подкрепата на Асоциацията на свиневъдите в България.

Билети за събитието могат да се закупят тук. Регистрацията започва на 10 септември от 9:00 ч. Членовете на партньорските организации ще получат пропуск за събитието от контактното лице на организацията. Посетителите могат да намерят промоционални цени за хотели на официалните сайтове на изложенията тук и тук.

