Нови инвестиции за над 2,6 млн. евро по ПМДРА

С финансовата подкрепа на Европейския фонд за морско дело и рибарство се подпомагат различни дейности

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати над 2,6 млн. евро (2 643 882 евро) на 21 бенефициери по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА 2021–2027 г.). От тях над 2,4 млн. евро (2 442 154 евро) са преведени за изпълнението на 19 частни проекта. С финансовата подкрепа на Европейския фонд за морско дело и рибарство се подпомагат различни дейности. Повечето от тях са по инвестиционни проекти за увеличаване на производствения капацитет на съществуващи рибовъдни ферми и рибопреработвателни предприятия. Други са насочени в сферата на високотехнологичните решения при производство на аквакултури.

По мярка 2.2.1 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ от ПМДРА 2021-2027 г. са преведени 735 920 евро на 6 бенефициера. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за модернизация, маркетинг и иновативни процеси в предприятия за преработка на аквакултура.

Още 6 проекта по мярка 2.1.2 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“ получават 286 016 евро. Подкрепата се предоставя под формата на компенсация за прилагане на методи за производство на аквакултури, съответстващи на специфичните изисквания за управление на защитените зони и територии от мрежата „НАТУРА 2000“.

По останалите 7 частни проекта се подкрепят дейности за утвърждаване на устойчива синя икономика в крайбрежните зони, както и за повишаване на добавената стойност в рибарството у нас.

Средства, в размер на 201 727 евро, са разплатени и по два публични проекта. Община Бяла получи 120 754 евро по проект за модернизацията на рибарското пристанище града. Още 80 973 евро са преведени на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури по мярка 1.4.1 „Контрол и правоприлагане“. Финансовата помощ се отпуска за доставка на патрулни плавателни средства за контрол в Черно море.