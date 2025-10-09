Земеделската общност в България изрази категорична подкрепа за министър Георги Тахов

Земеделци и преработватели осъждат неоснователното искане на НАЗ за оставка и подкрепят стабилността на аграрната политика

Представители на земеделската общност в България, включващи фермери, браншови организации и преработватели, излязоха с декларация, в която изразяват своята категорична подкрепа за министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов и неговия екип. Декларацията, адресирана до ръководството на Народното събрание и Министерския съвет, остро осъжда неоснователното искане за оставка на министъра, отправено от Националната асоциация на зърнопроизводители (НАЗ).

Организациите подчертават, че усилията на министър Тахов са насочени към укрепване на сектора, подобряване на конкурентоспособността и гарантиране на предвидимост в аграрната политика. Според подписалите декларацията, няма реална криза в сектора, която да оправдае подобно искане, и те поставят под въпрос дали реакцията на НАЗ не е продиктувана от политически амбиции и преследване на лични цели, а не от работа за бранша.

В декларацията се изтъкват редица конкретни стъпки и резултати, постигнати благодарение на министър Тахов и екипа му през последните месеци:

Благодарение на министър Тахов и неговия екип в последните месеци наблюдаваме предприемането на конкретни стъпки за:

възстановяване на доверието между институциите и земеделските производители чрез открит диалог и регулярни консултации;

между институциите и земеделските производители чрез открит диалог и регулярни консултации; ускоряване на обработката на заявления и плащания , което е ключово за финансовата стабилност на стопанствата;

, което е ключово за финансовата стабилност на стопанствата; актуализиране на стратегическите документи и схеми за подпомагане , така че те да отговарят на реалните нужди на сектора;

, така че те да отговарят на реалните нужди на сектора; законодателни инициативи в подкрепа на българските земеделски стопани и производителите на храни;

конкретни действия за решаване на един от най-важните проблеми – напояване.

и още много други като: прилагане схемата за финансов принос към застрахователни премии, разработена концепция за създаване на Взаимоспомагателен фонд, договорено увеличение по линия на ПВУ в размер на 30 млн. евро за инвестиции в сектора и т.н.

„Министър Георги Тахов е винаги насреща за открит и конструктивен диалог с бранша. Ежеседмично в Министерството на земеделието и храните се провеждат тематични работни групи и срещи по различни теми, свързани със специфичните нужди и предизвикателства пред сектора. В хода на тези разговори министърът и неговият екип винаги са проявявали готовност да изслушват различните гледни точки.

Имено заради показаните постигнати резултати, адекватност и съобразяване с нуждите на бранша, за нас е недопустимо чрез силови методи и заплахи да се налагат на министъра решения в една и ли друга посока, които са в разрез с европейското и национално законодателство.

Отбелязвайки факта, че към момента наблюдаваме режисирани атаки към министър Тахов, отправяме апел за недопускане на бъдещи крайни политически решения и влизане в спиралата на нестабилността, в която поредната отплата би била „главата на министър“.

Заявяваме своята категорична готовност да отстояваме стабилността и интересите на сектора ни. Национален интерес е да бъде съхранено постигнатото до тук както от нас земеделците и преработвателите, така и от администрацията и да продължим всички нормалната работа в стабилна и прогнозируема среда.

Във времена на политическа нестабилност, икономическа криза и тежки климатични сътресения, секторът повече от всякога има нужда от стабилност. Тесните интереси и личните амбиции на определени хора от една браншова организация, не бива да вилият на секторната политика.

Подкрепяме усилията на министър Тахов за диалог, прозрачност и вземане на решения, основани на експертни аргументи и европейски стандарти.Браншът има нужда от спокойствие, а фермерите – от предвидима политика!“, се казва в декларацията на земеделската общност в България.

Организации в подкрепа:

Асоциация на земеделските производители в България

Председател Венцислав Върбанов

Обединени български животновъди

Председател Бойко Синапов

Национален съюз на говедовъдите в България

Председател Димитър Зоров

Български Фермерски Кооператив

Председател Александър Алексиев

Асоциация на млекопреработвателите в България,

Председател Димитър Зоров

Българска национална организация на зооинжинерите за развъждане на породите селскостопански животни

Председател Бойко Синапов

Национална асоциация на млекопреработвателите

Председател Владислав Михайлов

Български фермерски съюз

Председател Георги Стоянов

Асоциацията на месопреработвателите в България

Председател Атанас Урджанов

Съюз на птицевъдите в България

Председател Ивайло Гълъбов

Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци

Председател Стойко Кировски

Сдружение асоциация българска национална лидер мрежа

Председател Нели Кадиева

Национална асоциация на тютюнопроизводителите 2010

Председател Цветан Филев

Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция

Председател Марин Генуров

Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите

Председател Мариана Кукушева

Обединени земеделски производители

Председател Венцислав Митков

Асоциация на българските биволовъди

Председател Мария Степанчева

Фондация Борд по говеждо и агнешко месо

Председател Стефка Боева

Земеделски стопани

Председател Юлия Коюнджийска

Национален браншови пчеларски съюз,

Зам.председател Сребрин Илиев

Институт на жените фермери в България

Председател Пенка Христова

Университет по хранителни технологии – Пловдив

Петя Раева

Национална асоциация на картофопроизводителите

Председател Тодор Джиков

Асоциация за развъждане на месодайни породи говеда в България (АРМПГБ)

Председател Стоян Чуканов

Национала био асоциация

Председател Димитър Митев

Българска асоциация на малинопроизводителите

Председател Божидар Петков

Браншова камара на месодайното животновъдство

Председател Иван Венински

Асоциация на свиневъдите в България

Председател Лефтер Лефтеров

Асоциация на индустриалното свиневъдство

Председател Румен Андреев

Национална лозаро-винарка камара

Председател Рада Виденова