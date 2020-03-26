Вижте кои са районите, допустими за подпомагане по подмярка 13.3 (проект)

В проект на заповед на земеделския министър Десислава Танева са определени други райони, засегнати от специфични ограничения допустими за подпомагане по подмярка 13.3 „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“ от мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Според проекта на заповед за обхвата на необлагодетелстваните райони НР3, други райони, засегнати от специфични ограничения са следните:

EKATTE Област Община Наименование на населено място 07377 Благоевград Благоевград Българчево 12975 Бургас Созопол Вършило 04621 Бургас Средец Богданово 10166 Бургас Средец Варовник 15816 Бургас Средец Голямо Буково 36938 Бургас Средец Кирово 00583 Велико Търново Велико Търново Арбанаси 17765 Видин Белоградчик Граничак 16256 Враца Мездра Горна Кремена 69050 Враца Мездра Старо село 78135 Враца Мездра Царевец 40693 Враца Роман Курново 69972 Враца Роман Струпец 07942 Кърджали Кирково Брегово 24743 Кърджали Кирково Дюлица 40988 Кърджали Кирково Кърчовско 62236 Кърджали Кирково Растник 65214 Кърджали Кирково Самодива 68953 Кърджали Кирково Старово 77092 Кърджали Кирково Хаджийско 16287 Кърджали Крумовград Горна кула 24459 Кърджали Крумовград Дъждовник 30538 Кърджали Крумовград Звънарка 39970 Кърджали Крумовград Крумовград 53206 Кърджали Крумовград Овчари 54821 Кърджали Крумовград Орех 24445 Кърджали Кърджали Дъждино 44700 Кърджали Кърджали Люляково 48074 Кърджали Кърджали Миладиново 69715 Кърджали Кърджали Страхил войвода 69849 Кърджали Кърджали Стремово 69852 Кърджали Кърджали Стремци 73136 Кърджали Кърджали Три могили 87672 Кърджали Кърджали Ястреб 02155 Кърджали Момчилград Багрянка 02292 Кърджали Момчилград Балабаново 43102 Кърджали Момчилград Лале 59361 Кърджали Момчилград Прогрес 40943 Ловеч Летница Кърпачево 77311 Ловеч Ловеч Хлевене 38131 Монтана Берковица Комарево 23073 Монтана Вършец Драганица 46646 Сливен Котел Малко село 67859 Сливен Котел Соколарци 72833 Сливен Котел Топузево 76073 Сливен Котел Филаретово 12320 София Годеч Връдловци 23296 София Костинброд Драговищица 58476 Търговище Антоново Присойна 22664 Търговище Омуртаг Долно Козарево 39596 Търговище Омуртаг Красноселци 55381 Търговище Омуртаг Паничино 29074 Хасково Ивайловград Железари 38248 Хасково Ивайловград Кондово 38964 Хасково Ивайловград Костилково 55748 Хасково Ивайловград Плевун 66233 Хасково Маджарово Сеноклас 22770 Хасково Стамболово Долно поле 44803 Хасково Стамболово Лясковец 31365 Хасково Хасково Зорница

Докладът за заповедта за обхвата на НР3 може да видите ТУК.

Проектът на заповедта за обхвата на НР3 може да видите ТУК.

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