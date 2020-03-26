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Вижте кои са районите, допустими за подпомагане по подмярка 13.3 (проект)

avatar Лилия Александрова ПУБЛИКУВАНО НА 26.03.2020 11:40


доклад, заповед, Agrozona.bg

В проект на заповед на земеделския министър Десислава Танева са определени други райони, засегнати от специфични ограничения допустими за подпомагане по подмярка 13.3 „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“ от мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Според проекта на заповед за обхвата на необлагодетелстваните райони НР3, други райони, засегнати от специфични ограничения са следните:

EKATTE Област Община Наименование на населено място
07377 Благоевград Благоевград Българчево
12975 Бургас Созопол Вършило
04621 Бургас Средец Богданово
10166 Бургас Средец Варовник
15816 Бургас Средец Голямо Буково
36938 Бургас Средец Кирово
00583 Велико Търново Велико Търново Арбанаси
17765 Видин Белоградчик Граничак
16256 Враца Мездра Горна Кремена
69050 Враца Мездра Старо село
78135 Враца Мездра Царевец
40693 Враца Роман Курново
69972 Враца Роман Струпец
07942 Кърджали Кирково Брегово
24743 Кърджали Кирково Дюлица
40988 Кърджали Кирково Кърчовско
62236 Кърджали Кирково Растник
65214 Кърджали Кирково Самодива
68953 Кърджали Кирково Старово
77092 Кърджали Кирково Хаджийско
16287 Кърджали Крумовград Горна кула
24459 Кърджали Крумовград Дъждовник
30538 Кърджали Крумовград Звънарка
39970 Кърджали Крумовград Крумовград
53206 Кърджали Крумовград Овчари
54821 Кърджали Крумовград Орех
24445 Кърджали Кърджали Дъждино
44700 Кърджали Кърджали Люляково
48074 Кърджали Кърджали Миладиново
69715 Кърджали Кърджали Страхил войвода
69849 Кърджали Кърджали Стремово
69852 Кърджали Кърджали Стремци
73136 Кърджали Кърджали Три могили
87672 Кърджали Кърджали Ястреб
02155 Кърджали Момчилград Багрянка
02292 Кърджали Момчилград Балабаново
43102 Кърджали Момчилград Лале
59361 Кърджали Момчилград Прогрес
40943 Ловеч Летница Кърпачево
77311 Ловеч Ловеч Хлевене
38131 Монтана Берковица Комарево
23073 Монтана Вършец Драганица
46646 Сливен Котел Малко село
67859 Сливен Котел Соколарци
72833 Сливен Котел Топузево
76073 Сливен Котел Филаретово
12320 София Годеч Връдловци
23296 София Костинброд Драговищица
58476 Търговище Антоново Присойна
22664 Търговище Омуртаг Долно Козарево
39596 Търговище Омуртаг Красноселци
55381 Търговище Омуртаг Паничино
29074 Хасково Ивайловград Железари
38248 Хасково Ивайловград Кондово
38964 Хасково Ивайловград Костилково
55748 Хасково Ивайловград Плевун
66233 Хасково Маджарово Сеноклас
22770 Хасково Стамболово Долно поле
44803 Хасково Стамболово Лясковец
31365 Хасково Хасково Зорница

 

Докладът за заповедта за обхвата на НР3 може да видите ТУК.

Проектът на заповедта за обхвата на НР3 може да видите ТУК.

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   ЗА АВТОРА
    Лилия Александрова
     Лилия Александрова е журналист в „Агрозона“ от 2013 г. Има магистърска степен по Международни отношения и бакалавърска степен по Бизнес администрация. Интересите ѝ са в областта на политическата интеграция и Европейския съюз, агропредприемачеството, образованието, труда и социалната политика.


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Вижте кои са районите, допустими за подпомагане по подмярка 13.3 (проект)
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