МЗХ публикува за обществено обсъждане промени в Наредба № 9 за биологичното растениевъдство и пчеларство

Министерството на земеделието и храните публикува за обществена консултация проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. Предложените промени са насочени към създаване на по-ясни условия за подпомагане, по-добра проследимост и по-ефективен контрол при предоставянето на финансова подкрепа в биологичния сектор.

Те са и в съответствие с изпратеното до Европейската комисия изменение на Стратегическия план и актуализираната номенклатура на културите, използвана в Интегрираната система за администриране и контрол. С проекта се създава правна рамка за предоставяне на подпомагане на площите за производство на биологичен растителен репродуктивен материал и на такъв, произведен при преход към биологично производство.

По операцията „Плащания за преминаване към биологично растениевъдство“ се създава възможност площите, включени в ангажимент, да могат да бъдат разширявани до четвъртата година от неговото изпълнение.

Въвеждат се и допълнителни правила за идентификация, проверимост и контрол на площите за производство на биологичен растителен репродуктивен материал и на такъв, производен при преход към биологично производство. Създава се и възможност за обмен на информация между компетентните институции, който ще подпомогне своевременното извършване на проверки на площите в съответните регистри.

Измененията следва да спомогнат за постигане целите на Стратегическия план, да допринесат за развитието на пазара на биологичен посевен и посадъчен материал у нас, както и за изпълнението на Националния план за действие за развитие на биологичното производство до 2030 г.

