Министър Иванов: Цялата магистрала „Европа“ ще бъде пусната в експлоатация до средата на месец септември

В инспекцията участваха също председателят на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Николай Нанков, народни представители и ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура"

До средата на месец септември цялата магистрала „Европа“ ще бъде пусната в експлоатация. Това е поредното доказателство, че когато има редовно управление и поети ангажименти пред обществото, резултатите са видими. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов при направената днес проверка на напредъка в изграждането на последния участък от аутобана.

По последния участък на АМ „Европа" с дължина 16,5 км, от Сливница до връзката със Софийския околовръстен път, се извършват довършителни работи.

В инспекцията участваха също председателят на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Николай Нанков, народни представители и ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“. В тази връзка министър Иванов посочи, че присъствието на народни представители по време на проверката е показателно, че правителството работи в синхрон с мнозинството в Народното събрание.

По последния участък на АМ „Европа“ с дължина 16,5 км, от Сливница до връзката със Софийския околовръстен път, се извършват довършителни работи.

След направения днес обход на участъка с г-н Нанков видяхме, че направената организация от Агенция „Пътна инфраструктура“ и изпълнителите е на високо ниво и резултатите са налице, посочи регионалният министър.

Приоритет са ни важните инфраструктурни проекти, които бяха рестартирани след четиригодишно забавяне. Българските граждани заслужават удобството, което държавата им дължи. В момента показваме, че когато има необходимата политическа воля, резултатите са налице, каза още Иван Иванов. И напомни, че през тази година предстои пускането в експлоатация и на участъка между Боаза и Дерманци на АМ „Хемус“.

Националното тол управление към АПИ въведе почти пълните функционалности на камерите на тол системата, което също беше забавено години наред. Засичането на пътници без колани е в резултат от това, каза в отговор на въпрос от медии министърът. И обърна внимание, че изключенията от задължението за поставяне на предпазни колани поради здравословни причини е от компетентността на Министерството на вътрешните работи, което е правоприлагащият орган.

След 5 септември ще започне правоприлагането от това, което тол камерите предоставят като информация, в резултат от последните изменения в Закона за движение по пътищата, каза още регионалният министър и благодари на народните представители за бързото приемане на нормативните промени. В отговор на друг въпрос за водната криза министър Иванов посочи, че дадените от премиера Росен Желязков указания вече се изпълняват.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

